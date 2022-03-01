Армія РФ завдала ракетного удару по площі Свободи в центрі Харкова (відео)

Біля будівлі ОДА та прилеглих будівель вибило шибки, даних про жертв поки що немає.

Вранці у вівторок, 1 березня, російські війська завдали ракетного удару по площі Свободи в центрі Харкова. Відповідне відео розповсюдили користувачі соціальних мереж.

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Судячи з кадрів, удар завдали о 08:01 за київським часом по району біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Інформації про постраждалих наразі немає. На роликах, знятих очевидцями, можна побачити, що постраждали кілька автомобілів. В ОДА та прилеглих будівлях вибило вікна.

Нагадаємо, Харків останнім часом регулярно перебуває під обстрілом ворожих військ. Внаслідок агресії є десятки жертв та поранених серед мирних жителів, ракетні удари завдають по житлових районах.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, через атаку з боку РФ у понеділок, 28 лютого, сім'я — двоє дорослих і троє дітей — живцем згоріла в машині.

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