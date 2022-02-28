"Це не війна, це вбивство нас": керівництво Харкова про обстріл 28 лютого

П'ятий день війни й мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОДА Олег Синєгубов назвали дуже важким. Внаслідок потужних обстрілів в обласному центрі багато загиблих та поранених.

Харків та Харківська область п'яту добу відбивають атаки російських окупаційних військ, які не залишають спроб якщо не взяти місто в кільце, то хоча б заблокувати його. Сьогодні армія РФ накрила градами житлові квартали, внаслідок чого загинули люди. Голова ХОДА Олег Синєгубов розповів, яка ситуація в регіоні на цю мить.

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Характеризуючи п'ятий день війни, голова облдержадміністрації зазначив, що він був дуже тяжким.

"Обстріли житлових будинків та мирного населення сьогодні набули чітких ознак геноциду. Ворог знову порушив усі загальнолюдські принципи гуманізму, вчинивши черговий злочин проти мирного українського народу. Агресор сьогодні застосував заборонену всіма міжнародними конвенціями зброю — зокрема, касетні авіабомби, що вибухали в житлових масивах Дзержинського та Київського районів Харкова. Тут не було жодної військової інфраструктури. Тому виправдання цьому злочину немає", – наголосив Синєгубов.

Наразі точна кількість загиблих невідома. Декількома годинами раніше озвучили число 11, проте зараз, каже керівник ХОДА, підрахувати жертв неможливо через артилерійські обстріли.

Він поспішив заспокоїти людей, які серйозно побоюються гуманітарної катастрофи

"Працюємо над відновленням міської інфраструктури, щоб уникнути гуманітарної кризи. Обіцяю, що ми цього не допустимо. Поки отримуємо велику кількість гуманітарної допомоги. Ми розгорнули три логістичні центри в Харкові та отримали велику підтримку від місцевого бізнесу, який допомагає ліками, харчовими продуктами, одягом тозо. Сьогодні всі ми солідарні і єдині. Ми вистоїмо й обов'язково переможемо!" — запевнив він.

Зі свого боку Харківська міськрада повідомляє, що всього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доставлено 44 поранених, з них – 20 військових. З усіх доставлених померли двоє військових та п'ятеро цивільних.

У мережі показали кадри результатів обстрілу в Павловому Полі, Салтівці та Олексіївці, де важка артилерія накрила мирних громадян, коли вони йшли в аптеки та магазини за ліками та продуктами.

[ + – ] Результати обстрілу Павлового Поля

Як зазначив у своєму вечірньому зверненні до харків'ян Терехов, сьогоднішній день ясно дав зрозуміти, що все, що відбувається, — це не просто війна, а "вбивство нас, українського народу".

"Вперше за багаторічну історію Харків пережив таке. Снаряди, які потрапляли в житлові будинки, вбивши та покалічивши ні в чому не винних мирних мешканців. Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало. Чотири людини вийшли набрати з бомбосховища води та загинули. Сім'я, двоє дорослих і троє дітей, живцем згоріли в машині. Це дійсно жах, і ми разом повинні пережити це".

Він подякував ЗСУ, теробороні та медикам, які захищають та рятують життя городян. Не пройшов повз комунальників, які буквально під кулями ремонтують зруйновані окупантами лінії, щоб у місті були світло, вода та тепло, а також вивозять сміття.

Наразі, за його словами, до міста почала надходити гуманітарна допомога: продукти. зокрема дитяче харчування, засоби гігієни та інше, за що дякує західним партнерам. Все необхідне роздаватимуть тим, хто цього потребує.

Терехов запевнив, що місто вистоїть та переможе, оскільки останні події зробили його "єдиною родиною".

Тим часом у Харкові з настанням темряви гримлять вибухи. В соцмережах очевидці повідомляють щонайменше про три. Користувачі публікують кадри, що зробили з містом російські війська 28 лютого, а також показують, що окупанти наробили в області. Серед них — результати обстрілу на Павловому Полі, Салтівці та Олексіївці, де важка артилерія накрила мирних громадян, коли вони йшли до аптек та магазинів за ліками та продуктами.

Нагадаємо, в Прип'яті завершилися переговори між українською та російською делегацією, і сторони роз'їхалися по своїх країнах для консультацій. Якщо на початку зустрічі російська армія крила Харків "градами", то після її закінчення в Києві прогриміли найпотужніші удари, ймовірно, балістичними ракетами.