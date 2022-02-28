"Это не война, это убийство нас": руководство Харькова об обстрелах 28 февраля

Пятый день войны и мэр Харькова Игорь Терехов, и глава ХОГА Олег Синегубов назвали очень тяжелым. В результате мощных обстрелов в областном центре много погибших и раненых.

Харьков и Харьковская область пятые сутки отбивают атаки российских оккупационных войск, которые не оставляют попыток если не взять город в кольцо, то хотя бы заблокировать его. Сегодня армия РФ накрыла градами жилые кварталы, в результате чего погибли люди. Глава ХОГА Олег Синегубов рассказал, какая ситуация в регионе на данный момент.

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Характеризуя пятый день войны, глава облгосадминистрации отметил, что он был очень тяжелым.

"Обстрелы жилых домов и мирного населения сегодня приобрели четкие признаки геноцида. Враг снова нарушил все общечеловеческие принципы гуманизма, совершив очередное преступление против мирного украинского народа. Агрессор сегодня применил запрещенное всеми международными конвенциями оружие – в частности, кассетные авиабомбы, взрывавшиеся в жилых массивах Дзержинского и Киевского районов Харькова. Здесь не было никакой военной инфраструктуры. Поэтому оправдания этому преступлению нет", – подчеркнул Синегубов.

На данный момент точное количество погибших неизвестно. Несколькими часами ранее была озвучена цифра 11, однако сейчас, говорит руководитель ХОГА, подсчитать жертв не представляется возможным из-за продолжающихся артиллерийских обстрелов.

Он поспешил успокоить людей, которые серьезно опасаются гуманитарной катастрофы

"Работаем над восстановлением городской инфраструктуры во избежание гуманитарного кризиса. Обещаю, что мы этого не допустим. Пока получаем большое количество гуманитарной помощи. Мы развернули три логистических центра в Харькове и получили большую поддержку от местного бизнеса, который помогает лекарствами, продуктами питания, одеждой и т.д. Сегодня все мы солидарны и едины. Мы выстоим и обязательно победим!" – заверил он.

В свою очередь Харьковский горсовет сообщает, что всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них – 20 военных. Из всех доставленных умерли двое военных и пятеро гражданских.

В сети показали кадры результатов обстрела у Павловом Поле, Салтовке и Алексеевке, где тяжелая артиллерия накрыла мирных граждан, когда они шли в аптеки и магазины за лекарствами и продуктами.

[ + – ] Результаты обстрела Павлового Поля

Как отметил в своем вечернем обращении к харьковчанам Терехов, сегодняшний день ясно дал понять, что все происходящее – это не просто война, а "убийство нас, украинского народа".

"Впервые за многолетнюю историю Харьков пережил такое. Снаряды, которые попадали в жилые дома, убив и искалечив ни в чем не повинных мирных жителей. Таких разрушений за последнюю историю город Харьков еще не знал. Четыре человека вышли набрать из бомбоубежища воды и погибли. Семья, двое взрослых и трое детей, заживо сгорели в машине. Это действительно ужас, и мы вместе должны пережить это".

Он поблагодарил ВСУ, тероборону и медиков, которые защищают и спасают жизни горожан. Не обошел он стороной и коммунальщиков, которые буквально под пулями ремонтируют разрушенные оккупантами линии, чтобы в городе были свет, вода и тепло, а также вывозят мусор.

Сейчас, по его словам, в город начала поступать гуманитарная помощь: продукты, в том числе детское питание, средства гигиены и прочее, за что благодарит западных партнеров. Все необходимое будут раздавать тем, кто в этом нуждается.

Терехов заверил, что город выстоит и победит, поскольку последние события сделали его "единой семьей".

Тем временем в Харькове с наступлением темноты гремят взрывы. В соцсетях очевидцы сообщают минимум о трех. Пользователи публикуют кадры того, что сделали с городом российские войска 28 февраля, а также показывают, что оккупанты натворили в области. Среди них – результаты обстрела на Павловом Поле, Салтовке и Алексеевке, где тяжелая артиллерия накрыла мирных граждан, когда они шли в аптеки и магазины за лекарствами и продуктами.

Напомним, в Припяти завершились переговоры между украинской и российской делегацией, и стороны разъехались по своим странам для консультаций. Если в начале встречи российская армия крыла Харьков "градами", то после ее окончания в Киеве прогремели мощнейшие удары, предположительно, баллистическими ракетами.