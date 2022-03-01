Армия РФ нанесла ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова (видео)

У здания ОГА и близлежащих строений выбило стекла, данных о жертвах пока нет.

Утром во вторник, 1 марта, российские войска нанесли ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова. Соответствующее видео распространили пользователи социальных сетей.

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Судя по кадрам, удар был нанесен в 08:01 по киевскому времени в район возле здания Харьковской областной государственной администрации. Информации о пострадавших на данный момент нет. На роликах, снятых очевидцами, можно увидеть, что пострадали несколько автомобилей. В ОГА и близлежащих зданиях выбило окна.

Напомним, Харьков в последнее время регулярно находится под обстрелом со стороны вражеских войск. В результате агрессии есть десятки жертв и раненых среди мирных жителей, ракетные удары наносятся жилым районам.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-за атаки со стороны РФ в понедельник, 28 февраля, семья — двое взрослых и трое детей — заживо сгорела в машине.

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