Тактика выживания. Как вести себя, если вы оказались в зоне боевых действий

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин собрал ключевые рекомендации по выживанию для гражданских лиц в зоне военного конфликта. Они могут быть полезны в случае, если в ваш город пришли война и оккупанты.

В современную войну почти всегда бывают втянуты гражданские. Артобстрелы, боевые действия, опасность разрушения и оккупации города. Все это не просто смертельно опасно само по себе, но часто обращает большое количество людей в бегство: только так кажется возможным обезопасить себя и своих близких. И если военных готовят к таким вещам, то гражданские, как правило, оказываются беспомощны. Как же нужно вести себя и какой тактики выживания придерживаться, если вы оказались в зоне боевых действий? Как выжить гражданским на войне?

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Что делать при артобстрелах

Артобстрелы для современных войн очень характерны. Это ужасное испытание для человеческой психики. Со времен Первой мировой, большая часть военных потерь всегда приходилась на артобстрелы — именно поэтому артиллерия прозвана богом войны. Военных готовят к такому испытанию, но нельзя сказать того же о гражданских.

Как звучит артиллерийский обстрел?

82-миллиметровые мины издают при полете свист или визг.

120-миллиметровые мины издают при полете глухое шипение и свист перед самим попаданием.

Реактивные танковые снаряды издают при полете ни на что не похожий вой вперемешку с шуршанием.

Снаряды РСЗО не слышны во время прилета, но если пролетают над головой, можно услышать характерное "хуу-хуу-хуу-хуу".

152-миллиметровые снаряды издают перед попаданием свист.

Прилеты снарядов сопровождаются тяжелыми приглушенными звуками при попадании в землю. Треск и грохот слышны при попадании в постройки.

Что делать, как только улавливаешь характерный звук?

Сразу падайте, где стоите, и переждите там обстрел. Меняйте местоположение только в самом крайнем случае. Откройте рот и закройте уши руками. Это позволит избежать контузии и сохранит слух, особенно при разрывах неподалеку. Не забудьте закрыть глаза, чтобы уберечь их от пыли и каменной крошки.

Тактика выживания: где укрыться при артобстреле?

Чем ниже вы будете по отношению к поверхности земли, тем лучше: подойдут подземные переходы, подвалы, люки коллекторов, канавы и траншеи. Осколки снаряда обуславливают большую часть потерь. Поэтому важно наличие барьера, который защитит вас от осколков. Во время взрыва осколки разлетаются вверх и в стороны по касательной, в виде огромного конуса. Чем ниже относительно уровня земли вы ляжете, тем выше шансы остаться в живых.

Ни в коем случае не прячьтесь у стен зданий. При попадании снаряда в стену вы можете пострадать от битого стекла и осколков бетона и кирпичей. Соответственно, и от окон нужно держатся подальше. Даже небольшое окно, лопаясь, превращается в опасную секущую крошку — она может быть опаснее осколков снаряда.

Под обстрелами страшно всем, исключений нет. Кто говорит, что ему не страшно под обстрелами, тот банально врет.

Где безопаснее всего внутри помещения?

Самым безопасным местом во время обстрелов должна стать внутренняя комната, желательно с несущими стенами без окон. Если окна есть — предпочтительнее те, что выходят на стену другого дома. Позаботьтесь о коврике или каремате на полу. Обстрелы могут длиться от десяти минут до целой ночи напролет. Постарайтесь накрыться сверху толстым одеялом: это дополнительная защита как от осколков, так и от каменной крошки и стекла. Помните, что нужно залечь как только станут слышны звуки обстрела.

Гражданские на войне: как справиться с паникой?

Старайтесь ровно и глубоко дышать. Считайте до ста и пытайтесь привести ход мыслей в единый спокойный ритм. Что бы ни происходило вокруг, главное — не паниковать. Нельзя никуда бежать во время артобстрела, особенно если вокруг люди. Это никого не спасет. Кроме того, кто-то может последовать вашему примеру. Паника крайне заразительна. Тех, кто замирает, теряется и впадает в оцепенение, валите на землю и не давайте двигаться.

Под обстрелами страшно всем, исключений нет. Кто говорит, что ему не страшно под обстрелами, тот банально врет. Типичная реакция организма во время обстрела — мгновенный выброс сумасшедшей дозы адреналина в кровь. Наше тело мобилизует все резервы организма. Сильное сердцебиение, высокий пульс, скачки давления и возможное оцепенение. В эти моменты ваш организм в ускоренном темпе сжигает ресурсы, проживая отпущенные вам годы за минуты.

Что делать, когда залпы стихли?

Внимательно осмотрите себя и тех, кто рядом. Пересчитайте людей, проведите перекличку. Убедись, что ответили все. Возможно, кого-то ранило, но от переизбытка адреналина человек этого не почувствует сразу. Поэтому нужно снять одежду и осмотреть друг друга. Необходимо убедиться в отсутствии очагов возгорания. Гореть может сухая трава, древесина, постройки и т.д.

Ни в коем случае не прикасайтесь к неразорвавшимся снарядам!

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Как правильно спрятать оружие?

При оккупации города перед вами может встать вопрос: как лучше спрятать оружие? Это касается как гражданского, так и штатного оружия.

Сначала надо ответить на вопрос: "Где?". Место должно быть тихим и безлюдным. Неприметным. Например, опушка леса. С другой стороны, вы можете спрятать оружие там, где его точно не будут искать. Скажем, недалеко от военной базы врага (в 5-10 километрах от нее). Как правило, партизан и их тайники или укрытия не ищут у себя под носом. Если все же вы выбираете место в лесу, будет лучше, чтобы тайник был под деревом или между деревьями, на вершине холмов или вообще любой возвышенности. В низине скапливается вода и размывается почва.

Далее вам нужны ориентиры. Они помогут определить точное местонахождение тайника. Не следует полагаться на то, что построено или создано человеком. Эти объекты изменчивы. Ориентиры должны быть природными и долговечными: холмы, курганы, большие посадки деревьев и т.д.

Как только вы определитесь с местом, встанет вопрос о том, как прятать. Вода и влага – враги оружия. Не забывайте, что даже современное полимерное оружие содержит в себе детали из стали. Перед погружением оружия в тайник, нужно разобрать его и протереть насухо. Затем тщательно смазать каждую металлическую деталь. После этого завернуть все крупные детали и само оружие в промасленную бумагу. Если же вы собираетесь продержать в тайнике оружие более года, то после завертывания в промасленную бумагу нужно погрузить свертки в пакеты и тщательно их закрыть, выпустив из них воздух.

Теперь вам нужен надежный и простой контейнер для оружия. Идеально подходит большое пластиковое ведро от краски, вкопанное в землю так, чтобы крышку можно было засыпать землей, глиной, щебнем и сверху привалить камнями или присыпать листьями.

[ + – ] Покидая в пешем порядке город, в котором ведутся боевые действия, нужно позаботиться о рюкзаке Фото: pexels.com

Сколько должен весить рюкзак?

Покидая в пешем порядке город, в котором ведутся боевые действия, нужно позаботиться о рюкзаке. Сколько должен весить такой рюкзак? На этот счет есть много исследований и споров. Согласно западным нормам, вес рюкзака должен составлять не более трети (33%) от собственной массы тела. Но это при условии хорошей физической формы. А для менее тренированных людей он должен быть не тяжелее 25% собственного веса. Скажем, для 80-килограммового человека это будет 27 и 20 кг соответственно. Эти нормы лучше не превышать во избежание проблем со спиной. Часть вещей можно выбросить уже в ходе самого перехода.

Тактика выживания: работа над ошибками

Постоянно анализируйте происходящее, ведите работу над своими ошибками. Тем более, если вы возглавляете группу гражданских.

Работа над ошибками происходит по следующей системе. Сперва вы анализируете, что должно было быть, потом — что было на самом деле. Следующим шагом будет рассмотрение результатов: хорошие они или нет? Далее нужно выяснить их причины. Остается подвести итоги и сделать выводы на будущее.

Что должно было быть? Что было? Удача\Неудача. Причины? Выводы.

Расскажите об этой простой схеме товарищам по несчастью. Она поможет в оценке ситуации любых действий на войне.

[ + – ] Даже небольшое обезвоживание лишает нас энергии и сил Фото: pexels.com

Питье: супер-важно для выживания!

Наше тело на 70% состоит из воды, и даже небольшое обезвоживание лишает нас энергии и сил. Именно поэтому запасы воды в организме важно регулярно пополнять. Даже во время отдыха.

Соком, газировкой или кофе мы грамотно наши потери в воде не пополним. Чтобы поддерживать нужный баланс, особенно во время физических нагрузок, нужно пить именно воду. Квас, кефир и т.д. — это уже еда. Сладкие напитки плохо утоляют жажду, а кофе и чай с молоком обладают мочегонным эффектом.

Пить нужно еще до наступления острого чувства жажды. Самое разумное — вычислить, сколько воды вам положено в сутки (в норме — из расчета 30 мл на 1 кг массы тела, в жару — 40 мл на 1 кг массы тела).

Допустим, вы весите 60 кг, тогда в знойный летний день вам требуется 2,4 литра (40 мл х 60 кг). Нужно разделить получившиеся количество воды на порции и выпивать их через примерно равные промежутки времени.

Важно пить небольшими порциями, а не выпивать бутылку за раз, что может навредить организму.

Вместе с потом организм теряет и натрий. Если нечего есть, воду можно немного подсолить: на литровую бутылку хватит четверти чайной ложки соли. Если позволяют обстоятельства, следует питаться свежими овощами и фруктами — организм получает влагу и из них. Например, такие фрукты как арбузы, дыни, клубника, малина состоят из воды более чем на 80%.

Напоследок порекомендую рецепт изотонического тоника от моего друга, профессионального спортсмена.

Такой тоник можно делать в домашних условиях и брать с собой в длительные переходы.

300 мл фруктового сока (яблоко, апельсин), лучше — свежевыжатого

200 мл воды

щепотка соли

Смешайте ингредиенты в бутылке 500 мл. Такой напиток помогает регулировать водно-солевой обмен и уровень глюкозы в крови.