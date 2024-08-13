Туннели Джеймса Бонда под Лондоном: бывшие бомбоубежища впервые в истории откроют для публики

Когда-то в туннелях автор Джеймса Бонда Ян Флеминг работал на шпионскую сеть Черчилля, а теперь в них откроют самый глубокий бар в Великобритании.

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Туннели, проходящие на глубине 40 метров под Лондоном, были построены для защиты во время бомбардировок во время Второй мировой войны и послужили источником вдохновения для романов о Джеймсе Бонде. А теперь их впервые откроют для публики. Об этом пишет Daily Mail.

Туннели простираются почти на два километра, их существование держалось в секрете почти 70 лет — до 2007-го. И, как считается, именно они послужили источником вдохновения для писателя Яна Флеминга при создании тайного метро (Q-ветви) в его романах.

Современный вид лондонских туннелей Фото: Instagram The London Tunnels

Флеминг работал в шпионской сети Черчилля — Управлении специальных операций (SEO) — во время своей службы в военно-морской разведке в течение Второй мировой войны.

Агентам УСО было поручено проводить диверсионные и шпионские операции, потому они базировались глубоко под землей в районе Лондона Хайер Холборн — к востоку от Ковент-Гардена.

Туннели были шпионской базой Фото: Instagram The London Tunnels

Теперь городской совет Кэмдена одобрил планы по превращению туннелей Kingsway Exchange в туристическую достопримечательность при соблюдении определенных условий.

Компания London Tunnels планирует превратить туннель в "захватывающую подземную туристическую достопримечательность" для трех миллионов посетителей каждый год.

На территории будет располагаться подземный бар, самый глубокий лицензированный бар в Великобритании, а также выставочные пространства на "сопутствующие темы, такие, как Джеймс Бонд".

В туннели инвестируют около 140 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отреставрировать их, сохранить и обустроить. А потом потратят еще 80 миллионов на современное оборудование.

Лондонские туннели превратят в туристический аттракцион с баром

Есть надежда, что они дадут людям возможность узнать больше о месте Лондона в мировой истории.

История лондонских туннелей

Туннели использовались для различных целей в своей истории. Спроектированная в 1940 году, сеть изначально использовалась как бомбоубежище для 8000 человек.

После войны Главное почтовое отделение (GPO) заняло здание телефонной станции на поверхности земли, а в 1956 году оно стало конечной точкой Великобритании для TAT-1 — первого трансатлантического телефонного кабеля.

История туннелей Лондона

В середине 1950-х годов туннели использовались в качестве базы для защищенной телефонной станции во время Холодной войны. Она стала "горячей линией" между Кремлем и Белым домом во время Карибского кризиса 1962 года.

В 1981 году правительство продало туннели компании BT, тогда пространство использовалось для хранения и обслуживания систем видеонаблюдения.

В 2023 году BT Group согласилась продать туннели компании The London Tunnels, которая планировала отреставрировать их и впервые открыть для публики.

Компания планирует презентовать объект в 2027-м.

Напомним, ранее Фокус писал про сеть туннелей и бункеров, которые простираются под Пекином. Их построили по указке Мао Цзэдуна, который считал, что там китайцы будут прятаться от вероятного ядерного удара. Но сейчас сеть бомбоубежищ превратилась в подземный жилой квартал, а его жителей называют "крысиным племенем".