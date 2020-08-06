"Крысиное племя". Как более миллиона китайцев живут в бункерах времен холодной войны

Строительство подземного города началось в 1969 году на фоне угрозы ядерной войны, а сейчас это место стало убежищем для миллионов мигрантов, стремящихся в Пекин ради лучшей жизни. Теперь около 5% пекинцев живут под землей, но не теряют оптимизма.

Подземный город, носящий простое и логичное название "Подземелье", занимает площадь в 77 кв.км. и простирается под жилыми района Пекина. Его строительство началось еще в 1969 году, когда "великий кормчий" Мао Цзэдун велел "копать глубоко, запасать продукты и готовиться к войне", чтобы пережить вероятный ядерный удар и его последствия. Теперь "Подземелье" стало домом для миллиона китайцев. Об этом пишет Daily Mail.

Более 10 тысяч бункеров, соединенных тоннелями, должны были служить бомбоубежищами. Однако несколько лет спустя после смерти Мао, к власти пришел Дэн Сяопин. По его плану бомбоубежища должны были приносить прибыль и Управление гражданской обороны к 1980-м годам переоборудовало бункеры в хостелы, супермаркеты, кинотеатры и даже катки для катания на роликовых коньках. В 1996 году правительство приняло закон, по которому в новостройках обязательно должны быть бункеры, но они также должны и приносить прибыль. Это привело к распространению коммерческого подземного жилья. Спустя годы государственные учреждения передали эти помещения в аренду в частные руки, которые и управляют ими, получая прибыль.

Когда количество подземных жителей выросло до миллиона и даже получило неофициальное название "крысиное племя", в 2010 году власти Пекина запретили там жить и сдавать бункеры в аренду, но никакой альтернативы они не предложили, так что население "Подземелья" продолжает расти.

Вход в один из подземных городов времен "Холодной войны"

Здесь отсутствует вентиляция, стены покрывает плесень, душевые и туалеты – общие. Люди живут в ужасающей тесноте. Они вынуждены спать на двухэтажных кроватях и готовить пищу на общих кухнях. Здесь имеется канализация, водопровод и электричество, однако большая плотность населения делает жизнь под землей почти невыносимой.

Некоторые жители живут под землей десятилетиями и заводят здесь детей. Но многие считают подземный бункер временной остановкой, пока им не удастся заработать больше денег и снять жилье на поверхности, где будут окна и собственный санузел. Жилье под землей обходится в два раза дешевле, чем квартира на поверхности. Обычный размер комнаты – 1,5 на 2 метра. Их может занимать одна семья. Комнаты побольше обычно заполняются двухэтажными кроватями, или своеобразными чердаками, в который сдаются койки.

Проход в одном из подземных городов Пекина

Вэй Куань, работник страховой компании, зарабатывает около 30 тысяч юаней в месяц (4800 долларов) и живет в комнате в 90 кв. м. с девятью другими мужчинами, однако переезжать планирует только в следующем году. "У меня все хорошо, потому что я боюсь быть бедным. Многие мои коллеги живут наверху, но я считаю, это слишком удобно. А это место заставляет меня работать усерднее", - отмечает Вэй. Он только что приобрел сшитый на заказ дорогой костюм и планирует покупать машину.

Вэй Куань, один из обитателей "подземного города"

Пекин является центром подземного строительства отчасти из-за своего географического расположения. За исключением нескольких влажных летних месяцев, здесь очень засушливо, что делает подземную жизнь похожей на жизнь в традиционных пещерных жилищах в соседних горных северных районах - прохладно летом, тепло зимой и намного тише, чем жизнь в шумных домах над землей. Вторым ключевым фактором, который способствовал росту "крысиного племени", стала урбанизация, в результате чего население крупных китайских городов резко возросло. Население Пекина с 9 миллионов в 1995 году выросло до 21 миллиона в 2013 году. По меньшей мере восемь миллионов которых – это мигранты из других районов Китая.

Спрос на дешевое жилье вырос. Однако вариантов для мигрантов не так много. Они могут снять жилье на окраине, но оттуда тяжело добираться на работу, или же в многочисленных хостелах, но тогда придется жить в комнате с десятью соседями.

А жилье в бункерах, разбросанных по всему Пекину стоит в два раза дешевле, нежели на поверхности – около 60 долларов (400 юаней), что позволяет новоприезжим копить на лучшую жизнь, экономя на транспорте и квартире.

План одного из бункеров под Пекином

"Конечно, никто не хочет жить под землей, но все же предпочтение было отдано местоположению", - говорит Аннет Ким, профессор Университет Южной Калифорнии, которая исследовала 3400 подземных квартир вместе с Лу Бином, профессором Пекинского университета. "В большинстве стран мира проекты доступного жилья реализуются в плохих районах вдали от города, потому что там земля доступна по цене. Но люди тоже не хотят там жить, потому что добираться слишком далеко", - отмечает профессор.

Но, не смотря на все преимущества, "крысиное племя" скрывает свое местожительство от родных и сотрудников. Жить в бункере – это своеобразное клеймо.

"Когда мой отец пришел навестить меня, он заплакал, когда увидел, где я живу. Он сказал: "Сынок, это не годится, это страшно", - говорит Чжан Си, начинающий актер.

Городские власти неоднозначно относятся к тому, что под Пекином находится целый подземный город. В 2011 году они выступили с заявлением о том, что бомбоубежища более не будут использоваться в качестве жилья из-за угрозы пожаров и потопов. Также "крысиное племя" портит имидж Пекина, как современного города. Но пока вариантов того, как решить эту проблему они не видят. А многие эксперты и вовсе считают, что подземные города – это именно тот путь, по которому и будут развиваться такие густонаселенные мегаполисы, как Пекин. Остановить поток мигрантов не представляется возможным, а попытки избавиться от подземных городов привели к массовым протестам и даже кровопролитию.

"Некоторые бомбоубежища были снесены, но спрос на них так велик, что я не думаю, что от них удастся избавиться в ближайшем будущем", - считает Ли Цзюньфу, социолог Пекинского технологического университета, изучающий подземный город. Другая причина, по которой бункеры могут остаться, заключается в том, что у владельцев и управляющих есть контракты с городом и право организовывать подземную жизнь. Они соблюдают правила пожарной безопасности и поддерживают подземное убежища в пригодном для проживания состоянии.

Профессор Ли считает, что около 5% пекинцев живет под землей. И его поразил тот факт, что многие из них надеются рано или поздно переехать на поверхность. "Здесь нет отчаяния, но есть надежда", - отметил профессор, - люди идут на эти жертвы ради будущего".

Чен Лаксю

50-летняя женщина приехала в Пекин из провинции Гуйчжоу. У нее трое сыновей и небольшая ферма, урожая с которой было недостаточно, чтобы прокормить всю семью. Первым в Пекин прибыл ее младший сын, через какое-то время Чен с мужем последовали за ним. Они живут в одном бомбоубежище, в соседних комнатах. Чен и ее муж работают уборщиками в метро. Женщина говорит, что ее дом в Гуйчжоу гораздо лучше крохотной комнатки в Пекине – там есть шесть спален и большой двор. Но невозможно найти работу, особенно в 50 лет. Чен планирует подзаработать денег, потратить часть на свадьбу сына, а на остальные жить на пенсии. Переезд в Пекин она воспринимает, как вторую молодость: смогла увидеть что-то новое и познакомиться с новыми людьми.

Ли Ян

Ли Ян учился на автомеханика, но живет в подвале, надеясь стать автором книг о рыбалке. Он приехал из пригорода Пекина, где жил на семейной ферме. В 2012 году он выиграл соревнования по рыбалке и познакомился с редакцией телеканала, который рассказывает о рыболовстве. Теперь он пишет сценарии для телевидения. Работал разносчиком еды, курьером, официантом, кассиром в супермаркете. По его словам, он снял подземную комнату, чтобы сэкономить. Но Ли признается, что иногда его жилище бывает ужасным: "Я оставляю полотенце на изголовье кровати, и за ночь на нем вырастает плесень". Но в то же время, он не презирает "крысиное племя", к которому сейчас принадлежит сам: "У меня есть комната, кровать, и когда я лежу под одеялом, чем я отличаюсь от других людей?", - спрашивает Ли.

Сюй Цзюньпин

46-летняя Сюй приехала в Пекин из провинции Шаньси восемь лет назад. За это время она стала убежденной буддисткой и теперь продает амулеты, благовония и четки на уличном рынке. Она живет вместе с 17-летним сыном, который учится ремонту техники и бросил школу на родине. Ее старший сын живет и работает в Нанкине, муж работает охранником в банях и живет в бункере рядом с работой. Иногда он приходит в гости, принося еду из уличных ларьков. Сюй не хочет возвращаться домой и считает, что именно Пекин то место, где она хочет жить и дальше. "В деревне ты всегда должен помогать соседям, работать в поле и быть на виду. А здесь тихо и спокойно", - говорит женщина.

Го Сяолун

40-летний Го много путешествовал по Китаю, работал в ночных клубах и караоке-барах, местал стать учителем физкультуры, но сейчас управляет подземным бункером под одним из восточных районов Пекина. Под его управлением 72 комнаты и около 100 жителей. В его обязанности входит уборка и ремонт. Большую часть своего времени он проводит в комнатке у входа, наблюдая за всем происходящим в бункере на четырех мониторах (таково правило пекинских городских властей). Го считает бункер своим домом. Четыре года назад умерли его родители и ему больше некуда идти. "Когда матери больше нет рядом, то у человека нет дома. А если люди в бункерах "крысы", то я тогда "король крыс"!", - отмечает Го.

Материал подготовлен по статьям Daily Mail, Al jazeera, People. Все фото: Al jazeera