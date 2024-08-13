Тунелі Джеймса Бонда під Лондоном: колишні бомбосховища вперше в історії відкриють для публіки

Колись у тунелях автор Джеймса Бонда Ян Флемінг працював на шпигунську мережу Черчилля, а тепер у них відкриють найглибший бар у Великій Британії.

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Тунелі, що пролягають на глибині 40 метрів під Лондоном, були збудовані для захисту під час бомбардувань під час Другої світової війни і послужили джерелом натхнення для романів про Джеймса Бонда. А тепер їх уперше відкриють для публіки. Про це пише Daily Mail.

Тунелі простягаються майже на два кілометри, їхнє існування трималося в секреті майже 70 років — до 2007-го. І, як вважається, саме вони послужили джерелом натхнення для письменника Яна Флемінга у створенні таємного метро (Q-гілки) в його романах.

Сучасний вигляд лондонських тунелів Фото: Instagram The London Tunnels

Флемінг працював у шпигунській мережі Черчилля — Управлінні спеціальних операцій (SEO) — під час своєї служби у військово-морській розвідці упродовж Другої світової війни.

Агентам УСО було доручено проводити диверсійні та шпигунські операції, тож вонибазувалися глибоко під землею в районі Лондона Гаєр Голборн — на схід від Ковент-Гардена.

Тунелі були шпигунською базою Фото: Instagram The London Tunnels

Тепер міська рада Кемдена схвалила плани з перетворення тунелів Kingsway Exchange на туристичну пам'ятку за дотримання певних умов.

Компанія London Tunnels планує перетворити тунель на "захопливу підземну туристичну пам'ятку" для трьох мільйонів відвідувачів щороку.

На території розташовуватиметься підземний бар, найглибший ліцензований бар у Великій Британії, а також виставкові простори на "супутні теми, як-от Джеймс Бонд".

У тунелі інвестують близько 140 мільйонів фунтів стерлінгів, щоби відреставрувати їх, зберегти й облаштувати. А потім витратять ще 80 мільйонів на сучасне обладнання.

Лондонські тунелі перетворять на туристичний атракціон із баром

Є надія, що вони дадуть людям можливість дізнатися більше про місце Лондона у світовій історії.

Історія лондонських тунелів

Тунелі використовувалися для різних цілей у своїй історії. Спроєктована 1940 року мережа спочатку використовувалася як бомбосховище для 8 000 осіб.

Після війни Головне поштове відділення (GPO) зайняло будівлю телефонної станції на поверхні землі, а 1956 року вона стала кінцевою точкою Великої Британії для TAT-1 — першого трансатлантичного телефонного кабелю.

Історія тунелів Лондона

У середині 1950-х років тунелі використовували як базу для захищеної телефонної станції під час Холодної війни. Вона стала "гарячою лінією" між Кремлем і Білим домом під час Карибської кризи 1962 року.

1981 року уряд продав тунелі компанії BT, тоді простір використовували для зберігання й обслуговування систем відеоспостереження.

У 2023 році BT Group погодилася продати тунелі компанії The London Tunnels, яка планувала відреставрувати їх і вперше відкрити для публіки.

Компанія планує презентувати об'єкт 2027-го.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мережу тунелів і бункерів, які простягаються під Пекіном. Їх побудували за вказівкою Мао Цзедуна, який вважав, що там китайці ховатимуться від ймовірного ядерного удару. Але зараз мережа бомбосховищ перетворилася на підземний житловий квартал, а його мешканців називають "щурячим плем'ям".