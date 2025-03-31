Десятки бойцов и 10 секунд на работу: оператор рассказал, как работают подразделения Patriot

Легендарный защитник неба рассказал, как охотятся на российскую баллистику и почему в некоторых случаях даже сбитая ракета может принести значительный вред. По его словам, самое сложное — когда враг запускает по Киеву все и одновременно.

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Об этом известно из интервью с оператором зенитно-ракетного комплекса Patriot, который первым сбил российский "Кинжал", опубликованного в hromadske 31 марта.

27-летний Дмитрий родом из Винницы, окончил технический университет и работал в ИТ-сфере. Имел звание младшего лейтенанта благодаря обучению на военной кафедре. Мужчину мобилизовали в октябре 2022 года в радиотехнические войска, но вскоре он был зачислен в группу бойцов, которые должны были в США осваивать Patriot.

"Настоящая ракета летит быстрее, чем виртуальная на тренажере. В реальном бою ты имеешь гораздо меньше времени, чтобы принять решение и осуществить выстрел. На практике все жестче", — поделился Дмитрий.

Его первое боевое дежурство состоялось в мае 2023 года. Военный признался, что ему понадобился где-то год таких дежурств, чтобы чувствовать себя уверенно на службе. Вспоминая сбитый "Кинжал", он отметил, что очень помогло доведение в США своих действий до автоматизма.

Сейчас Дмитрий служит в 96 зенитной ракетной Киевской бригаде. Он уже награжден медалями "За воинскую службу Украине" и "Военный крест", а также знаком отличия главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест".

Как выглядит работа на Patriot

"Только пошел сигнал тревоги, соответствующие службы информируют нас, какая именно угроза возникла: "Шахеды", крылатые ракеты или баллистика. Мы включаем радар и обнаруживаем ракетные цели в своем секторе, запускаем пусковые установки", — пояснил защитник неба.

Так выглядят ЗРК Patriot Фото: УНИАН

У каждого подразделения Patriot своя зона ответственности — четко определенный район, который нужно защищать. Речь идет о нескольких десятках военнослужащих, и у каждого есть своя задача. Дмитрий, как оператор, должен своевременно обнаружить цель и оперативно ее ликвидировать.

Между сигналом о тревоге и моментом, когда расчет готов работать по цели, у команды есть не более 10 секунд. За это время военный успевает включить радар, активировать режим поиска баллистики, обнаружить цель и уничтожить ее.

Как сбивают баллистику

Получится ли сбить такую ракету, зависит от многих факторов.

"К примеру, если она очень быстро пролетает наш сектор, или летит на значительной высоте, к примеру, 60 км, тогда мы ее не достанем", — уточнил Дмитрий.

Если ракета ПВО попадает в боевую часть, баллистика взрывается в воздухе. Тогда обломки не будут представлять большой опасности. Если же эта часть ракеты остается непораженной, она может вызвать серьезные разрушения, хотя и не достигнет своей цели.

"Чем выше мы сбиваем ракету, тем безопаснее ее обломки на земле", — подчеркнул защитник неба.

Однако он пояснил, что у команды нет возможности выбирать, где ракета будет сбита.

"Она летит очень быстро — бывает, что пуск происходит, как только комплекс захватывает цель. И времени на размышления — буквально 1 секунда", — отметил Дмитрий.

Американские партнеры анализируют работу Patriot и улучшают комплекс. В частности, уже появились средства для более раннего обнаружения баллистики. Теперь команда имеет чуть больше времени, чем несколько секунд, на принятие решения.

"Но все равно баллистику мы сбиваем уже на последнем этапе ее полета, когда она заходит на цель. А до того ракета находится на такой высоте, что мы не можем ее достать", — подчеркнул военнослужащий.

Что самое сложное для оператора Patriot

Некоторое время проблемой для подразделений Patriot были корейские баллистические ракеты, ведь их траектория отличалась от траектории "Искандера". Сейчас же силы ПВО уже "набили руку". Самым большим вызовом Дмитрий назвал комбинированные обстрелы Киева с разных сторон, когда на разной высоте летят одновременно и дроны, и крылатые ракеты, и баллистика. "Шахеды" из комплекса не сбивают, однако приходится следить за различными типами ракет.

"На поворот и настройку радара у меня есть не более 5 секунд. Здесь важно каждое мгновение", — пояснил он.

Военный подтвердил, что бойцы пытаются рационально использовать ракеты. Ценные боеприпасы берегут для баллистики.

Напомним, ночью на 31 марта Украину атаковали беспилотники, запущенные врагом с пяти направлений, и две баллистические ракеты. В результате удара пострадали пять регионов, на Запорожье повреждены дачи и линии электропередачи.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВС РФ накопили силы и активизировались на Лиманском направлении. Защитники подчеркнули, что круглосуточные атаки не утихают, а бешеные потери не влияют на планы России.