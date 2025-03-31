Десятки бійців і 10 секунд на роботу: оператор розповів, як працюють підрозділи Patriot

Легендарний захисник неба розповів, як полюють на російську балістику та чому у деяких випадках навіть збита ракета може принести значну шкоду. З його слів, найскладніше — коли ворог запускає по Києву усе й одночасно.

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Про це відомо з інтерв’ю з оператором зенітно-ракетного комплексу Patriot, який першим збив російський "Кинджал", опублікованого у hromadske 31 березня.

27-річний Дмитро родом з Вінниці, закінчив технічний університет і працював у ІТ-сфері. Мав звання молодшого лейтенанта завдяки навчанню на військовій кафедрі. Чоловіка мобілізували у жовтні 2022 року у радіотехнічні війська, але невдовзі він був зарахований у групу бійців, які мали у США освоювати Patriot.

"Справжня ракета летить швидше, ніж віртуальна на тренажері. У реальному бою ти маєш набагато менше часу, щоб прийняти рішення і здійснити постріл. На практиці все жорсткіше", — поділився Дмитро.

Його перше бойове чергування відбулося у травні 2023 року. Військовий зізнався, що йому знадобився десь рік таких чергувань, щоб відчувати себе впевнено на службі. Згадуючи збитий "Кинджал", він зазначив, що дуже допомогло доведення у США своїх дій до автоматизму.

Зараз Дмитро служить у 96 зенітній ракетній Київській бригаді. Він вже нагороджений медалями "За військову службу Україні" і "Воєнний хрест", а також відзнакою головнокомандувача ЗСУ "Срібний хрест".

Як виглядає робота на Patriot

"Тільки пішов сигнал тривоги, відповідні служби інформують нас, яка саме загроза виникла: "шахеди", крилаті ракети чи балістика. Ми вмикаємо радар і виявляємо ракетні цілі у своєму секторі, запускаємо пускові установки", — пояснив захисник неба.

Так виглядають ЗРК Patriot Фото: УНІАН

У кожного підрозділу Patriot своя зона відповідальності — чітко визначений район, який потрібно захищати. Йдеться про кілька десятків військовослужбовців, і у кожного є своє завдання. Дмитро, як оператор, має своєчасно виявити ціль і оперативно її ліквідувати.

Між сигналом про тривогу і моментом, коли розрахунок готовий працювати по цілі, команда має не більш як 10 секунд. За цей час військовий встигає увімкнути радар, активувати режим пошуку балістики, виявити ціль і знищити її.

Як збивають балістику

Чи вийде збити таку ракету, залежить від багатьох факторів.

"Приміром, якщо вона дуже швидко пролітає наш сектор, або летить на значній висоті, приміром, 60 км, тоді ми її не дістанемо", — уточнив Дмитро.

Якщо ракета ППО влучає у бойову частину, балістика вибухає в повітрі. Тоді уламки не становитимуть великої небезпеки. Якщо ж ця частина ракети залишається неураженою, вона може спричинити серйозні руйнування, хоча й не досягне своєї цілі.

"Чим вище ми збиваємо ракету, тим безпечніші її уламки на землі", — підкреслив захисник неба.

Однак він пояснив, що у команди немає можливості обирати, де ракета буде збита.

"Вона летить дуже швидко — буває, що пуск відбувається, як тільки комплекс захоплює ціль. І часу на роздуми — буквально 1 секунда", — зазначив Дмитро.

Американські партнери аналізують роботу Patriot і покращують комплекс. Зокрема, вже з’явилися засоби для більш раннього виявлення балістики. Тепер команда має трохи більше часу, ніж кілька секунд, на ухвалення рішення.

"Але все одно балістику ми збиваємо уже на останньому етапі її польоту, коли вона заходить на ціль. А до того ракета перебуває на такій висоті, що ми не можемо її дістати", — наголосив військовослужбовець.

Що найскладніше для оператора Patriot

Певний час проблемою для підрозділів Patriot були корейські балістичні ракети, адже їхня траєкторія відрізнялась від траєкторії "Іскандера". Нині ж сили ППО вже "набили руку". Найбільшим викликом Дмитро назвав комбіновані обстріли Києва з різних сторін, коли на різній висоті летять одночасно і дрони, і крилаті ракети, і балістика. "Шахеди" з комплексу не збивають, однак доводиться пильнувати різні типи ракет.

"На поворот і налаштування радара в мене є не більше 5 секунд. Тут важлива кожна мить", — пояснив він.

Військовий підтвердив, що бійці намагаються раціонально використовувати ракети. Цінні боєприпаси бережуть для балістики.

Нагадаємо, вночі на 31 березня Україну атакували безпілотники, запущені ворогом з п’яти напрямків, і дві балістичні ракети. Внаслідок удару постраждали п’ять регіонів, на Запоріжжі пошкоджені дачі та лінії електропередачі.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗС РФ накопичили сили та активізувались на Лиманському напрямку. Захисники підкреслили, що цілодобові атаки не вщухають, а шалені втрати не впливають на плани Росії.