ЗС РФ атакували понад 100 дронами та "Іскандерами": як відпрацювала українська ППО

У ніч на 31 березня російська армія здійснила масштабну атаку по території України, запустивши 131 ударний дрон і дві балістичні ракети. За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи.

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Згідно з повідомленням пресслужби Повітряних сил України, з 20:00 30 березня противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Курської області, а також 131 дрон, серед яких були Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Безпілотники запускалися з п'яти напрямків:

Міллерово.

Курськ.

Брянськ.

Орел.

Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 31 березня українські сили ППО підтвердили знищення 57 ударних дронів типу Shahed та інших безпілотників. Ще 45 безпілотників-імітаторів були локально втрачені без нанесення шкоди.

Проте внаслідок атаки постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.

Повітряна тривога в Києві та атака на Запоріжжя

Під час нічної атаки в Києві двічі оголошували повітряну тривогу, загальною тривалістю 5 годин 17 хвилин. За інформацією КМВА, окупанти спрямували на столицю близько 49 безпілотників, з яких 11 було знищено засобами ППО. Ще 30 дронів залишили повітряний простір, решта були локально втрачені.

Також російські війська атакували Запоріжжя та Запорізьку область. Голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про пошкодження дачних будинків і лінії електропередачі.

"Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено десять будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання в частині селища Кушугум. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого усунення наслідків атаки", — написав чиновник у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що вночі ЗС РФ атакували Харків ударними дронами, внаслідок чого в місті зафіксовано руйнування в об'єктах цивільної інфраструктури. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста.