ВС РФ атаковали более 100 дронами и "Искандерами": как отработала украинская ПВО

В ночь на 31 марта российская армия осуществила масштабную атаку по территории Украины, запустив 131 ударный дрон и две баллистические ракеты. По данным Воздушных сил ВСУ, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

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Согласно сообщению пресс-службы Воздушных сил Украины, с 20:00 30 марта противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Курской области, а также 131 дрон, среди которых были Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Беспилотники запускались с пяти направлений:

Миллерово.

Курск.

Брянск.

Орел.

Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 31 марта украинские силы ПВО подтвердили уничтожение 57 ударных дронов типа Shahed и других беспилотников. Еще 45 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без нанесения ущерба.

Тем не менее, в результате атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.

Воздушная тревога в Киеве и атака на Запорожье

Во время ночной атаки в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу, общей продолжительнсотью 5 часов 17 минут. По информации КГВА, оккупанты направили на столицу около 49 беспилотников, из которых 11 были уничтожены средствами ПВО. Еще 30 дронов покинули воздушное пространство, остальные были локально потеряны.

Также российские войска атаковали Запорожье и Запорожскую область. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о повреждениях дачных домов и линии электропередачи.

"В результате вражеского обстрела повреждены десять домов на территории дачных кооперативов. Отсутствует электроснабжение в части поселка Кушугум. Энергетики делают все возможное для скорейшего устранения последствий атаки", — написал чиновник в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ночью ВС РФ атаковали Харьков ударными дронами, в результате чего в городе зафиксированы разрушения в объектах гражданской инфраструктуры. По словам городского головы Игоря Терехова, взрывы прогремели в Шевченковском районе города.