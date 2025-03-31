ВС РФ ударили по Харькову БпЛА: повреждены жилые дома и детский сад

Ночью 31 марта россияне ударили по Харькову ударными дронами, в результате чего в городе зафиксированы разрушения в объектах гражданской инфраструктуры. Также в городе есть пострадавшие, сообщает Фокус.

Related video

О последствиях вражеской атаки по городу стало известно из информации городского головы Игоря Терехова, обнародованной в его Telegram-канале.

Около 02:10 часов Воздушные силы Украины сообщили об угрозе ударных БпЛА для Харькова: движение по меньшей мере одного дрона в направлении города было зафиксировано с северо-запада.

Через несколько минут в черте города прогремели взрывы. Городской голова сообщил, что дрон ударил по границе Шевченковского и Киевского районов.

Скриншот | сообщение мэра

Вскоре Терехов уточнил информацию: выяснилось, что вражеский дрон ударил по Шевченковскому району города. Там зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия.

Кроме гражданского предприятия, из-за атаки пострадали окружающие жилые многоэтажки. Как отметил Терехов, в них из-за взрывной волны повреждено остекление окон.

Вскоре также появилась информация, что из-за атаки БпЛА по Харькову в городе есть разрушения не только на территории гражданского предприятия. Повреждения получили также местный детский сад и культурно-спортивный комплекс, как сообщил Терехов.

По уточненной информации городского головы, по меньшей мере два человека пострадали из-за атаки. У обоих — острая реакция на стресс. Раненых или погибших в результате российского обстрела в городе нет.

На месте попадания в Харькове продолжают работать оперативные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

"Проводится тщательное обследование территорий, фиксация разрушений и устранение последствий", — отметил Терехов.

О других последствиях атаки по городу ночью 31 марта пока не сообщают.

Также в течение ночи россияне массированно атаковали Житомир: в мониторинговых каналах пишут о не менее 25 ударных БПЛА, которые применили ВС РФ для обстрела города.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешном применении нескольких типов украинских дронов в противодействии российским атакам. Об этом Фокус узнавал 31 марта.

Также стало известно, что харьковский госпиталь, который накануне атаковали ВС РФ, возобновил свою работу: в разрушенных помещениях проводятся операции. Об этом стало известно 30 марта.