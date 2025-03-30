Не может остановить работу ни на минуту: в харьковском госпитале возобновили операции после атаки РФ (фото)

В результате массированной атаки по Харькову вечером 30 марта пострадали и пациенты, которые находились на лечении, и сами медики в военном госпитале, куда попали россияне. Однако в разрушенных помещениях больницы уже возобновили операции: там говорят, что не могут останавливать свою работу ни на минуту.

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О последствиях обстрела россиянами медицинского учреждения в Харькове рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун 30 марта на Facebook-странице.

По словам чиновника, россияне обстреляли это медицинское учреждение уже не впервые.

"В очередной раз Российская Федерация совершила преступление — использовала летальное оружие против лечебного учреждения", — отметил он.

Из-за атаки в медицинском центре повреждены несколько корпусов. Есть пострадавшие среди пациентов и медицинского персонала, которые на тот момент находились в больнице. Однако уже 30 марта учреждение возобновило свою работу — там делают в частности операции в помещениях, пострадавших из-за вражеского обстрела.

"Сейчас в операционных, которые подверглись разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции", — отметили в госпитале.

Фото: страница госпиталя в Facebook

Несмотря на разрушения в операционных помещениях, заведение не может останавливать свою работу, и продолжает оказывать своим пациентам медицинскую помощь, в которой те нуждаются.

В то же время сбор на восстановление медицинского учреждения руководство военного госпиталя не объявляет: говорят, что надеются справиться своими силами.

Вечером 30 марта президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия массированной атаки на Харьков. По его информации, всего из-за обстрела в городе пострадали 55 человек, среди них пятеро детей, им всем оказывается медицинская помощь. Также 2 человека погибли в результате атаки "Шахедов".

Напомним, вечером 30 марта российская армия ударила по Харькову ударными дронами-камикадзе. В городе прогремела серия взрывов, впоследствии выяснилось, что под обстрел попал местный военный госпиталь, где находились пациенты.

Также городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела есть повреждения по шести адресам в городе. Под атаку попали торговый центр, многоэтажные жилые дома и офисное здание.