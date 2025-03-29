В Харькове россияне ударили по военному госпиталю: есть пострадавшие, — Генштаб (фото)

Вечером 29 марта российская армия массированно атаковала Харьков ударными беспилотниками: под ударом оказался местный военный госпиталь, где военнослужащие ВСУ проходили лечение. Предварительно, есть пострадавшие среди военных.

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Об атаке россиян по медицинскому учреждению в Харькове сообщили на странице Генштаба ВСУ в Facebook вечером 29 марта.

"Вечером, 29 марта, в очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков", — говорится в сообщении.

Предварительно, есть пострадавшие среди военных, проходивших лечение в медицинском учреждении.

В Генштабе ВСУ отметили, что зафиксировали факт "умышленного, прицельного обстрела" российской армией медицинского учреждения, который пополнил перечень военных преступлений, совершенных ВС РФ, с начала полномасштабного вторжения.

О точном количестве пострадавших в результате массированного обстрела пока не сообщается.

Кроме здания самой больницы, пострадали из-за российской атаки "Шахедов" также жилые многоэтажки, расположенные вблизи медицинского центра.

Перед этим мэр города Игорь Терехов отмечал, что из-за атаки зафиксированы попадания вражеских БПЛА по шести адресам. Среди поврежденных объектов в городе — торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение и офисное здание.

Также городской голова около 23:20 часов сообщил в своем Telegram-канале, что возросло количество пострадавших в Харькове.

Через несколько минут Терехов также сообщил, что в городе уже двое погибших в результате российского обстрела: из-под завалов разрушенного здания спасатели достали тело еще одного человека.

Среди пострадавших, как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, есть также пятеро детей.

"Среди пострадавших — пятеро детей от 5 до 17 лет", — написал он.

Также в сети обнародовали фото последствий вражеского обстрела Харькова.

На местах вражеского обстрела в Харькове продолжают работать оперативные службы.

Напомним, массированная атака "Шахедов" по городу состоялась вечером 29 марта. Ряд ударов пришелся на Шевченковский и Холодногорский районы Харькова.

Ранее Фокус показал, как выглядит разрушенный ресторан Bartolomeo в Днепре, который накануне атаковали российские дроны.