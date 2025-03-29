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Массированная атака на Днепр: как выглядит разрушенный комплекс Bartolomeo (фото, видео)

Бартоломео, Днепр, шхуна
Фото: Суспільне | Гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео" в Днепре 29 марта

Поздно вечером в пятницу, 28 марта, россияне атаковали город Днепр ударными беспилотниками. Во время вражеской атаки пострадал, в частности, популярный гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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В Днепре пылает гостинично-ресторанный комплекс после атаки БПЛА (фото, видео)
В Днепре пылает гостинично-ресторанный комплекс после атаки БПЛА (фото, видео)

Как сообщили в самом комплексе, эпицентром попадания стал банкет-холл. Предварительно обошлось без жертв, поскольку всех работников и посетителей эвакуировали.

Бартоломео, Бартоломео Fullscreen
Сообщение комплекса Bartolomeo
Фото: instagram.com/bartolomeo.resort

Telegram-канал "ХДніпро" показал, как выглядит ресторанный комплекс после прилета вражеского БпЛА.

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Фото: ХДніпро
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Фото: ХДніпро
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Фото: ХДніпро
Последствия атаки по Днепру 28 марта

Всего во время атаки на город пострадал 21 человек. Самым молодым среди них — 19 лет, а самому старшему — 74. В больницах остаются 13 пострадавших.

Огнем уничтожены четыре частных дома, по меньшей мере еще десять получили повреждения. Разрушены несколько многоэтажек, учебное заведение, административное здание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы, сообщил глава ОВА.

Противовоздушной обороне удалось сбить в Днепропетровской области 16 российских БпЛА, сообщил чиновник. Также он отметил, что ликвидация последствий массированной атаки шахедами продолжалась всю ночь. Возникшие пожары ликвидированы. В частности, потушили огонь и на территории ресторанного комплекса.

В ГСЧС сообщили, что к ликвидации пожаров, которые возникли в городе, привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники.

Bartolomeo, Бартоломео, Днепр, ГСЧС, пожар Fullscreen
Спасатели тушат огонь в гостинично-ресторанном комплексе Bartolomeo
Фото: ГСЧС

Напомним, глава ОВА Сергей Лысак сообщал, что Днепр атаковали по меньшей мере 20 ударных дронов.

В свою очередь городской голова Днепра Борис Филатов призвал жителей прекратить "лить слезы" из-за ресторана, который пострадал в результате вражеского обстрела.