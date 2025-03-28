В Днепре пылает гостинично-ресторанный комплекс после атаки БПЛА (фото, видео)

В Днепре после атаки БПЛА 28 марта горит гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo.

Related video

Об этом сообщают местные паблики.

В ОВА в 21:44 отметили, что в Днепре раздаются взрывы. Из-за российской атаки возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе.

Тем временем в местных пабликах отметили, что пылает гостинично-развлекательный комплекс Bartolomeo. А в городе продолжают раздаваться взрывы.

На видео, которое уже выложили в сеть, видно, что здание разрушено, горят шторы в заведении.

"Весь комплекс в огне. Настоящий ад", — пишут в одном из местных пабликов.

На данный момент реакции гостинично-ресторанного комплекса нет.

Напомним, ВСУ нанесли удар по Брянской области РФ 27 марта.

Также Фокус писал о том, что военный Андрей Отченаш рассказал о штурме россиян на мотоциклах и легковых авто, в результате которого удалось ликвидировать до 50 оккупантов.