В Днепре пылает гостинично-ресторанный комплекс после атаки БПЛА (фото, видео)
В Днепре после атаки БПЛА 28 марта горит гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo.
Об этом сообщают местные паблики.
В ОВА в 21:44 отметили, что в Днепре раздаются взрывы. Из-за российской атаки возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе.
Тем временем в местных пабликах отметили, что пылает гостинично-развлекательный комплекс Bartolomeo. А в городе продолжают раздаваться взрывы.
На видео, которое уже выложили в сеть, видно, что здание разрушено, горят шторы в заведении.
"Весь комплекс в огне. Настоящий ад", — пишут в одном из местных пабликов.
На данный момент реакции гостинично-ресторанного комплекса нет.
Напомним, ВСУ нанесли удар по Брянской области РФ 27 марта.
Также Фокус писал о том, что военный Андрей Отченаш рассказал о штурме россиян на мотоциклах и легковых авто, в результате которого удалось ликвидировать до 50 оккупантов.