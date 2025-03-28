У Дніпрі палає готельно-ресторанний комплекс після атаки БПЛА (фото, відео)

У Дніпрі після атаки БПЛА 28 березня горить готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.

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Про це повідомляють місцеві пабліки.

В ОВА о 21:44 зазначили, що в Дніпрі лунають вибухи. Через російську атаку виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі.

Тим часом у місцевих пабліках зазначили, що палає готельно-розважальний комплекс Bartolomeo. А в місті продовжують лунати вибухи.

На відео, яке вже виклали в мережу, видно, що будівля зруйнована, палають штори в закладі.

"Весь комплекс у вогні. Справжнє пекло", — пишуть в одному з місцевих пабліків.

Наразі реакції готельно-ресторанного комплексу немає.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по Брянській області РФ 27 березня.

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