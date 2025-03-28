У Дніпрі палає готельно-ресторанний комплекс після атаки БПЛА (фото, відео)
У Дніпрі після атаки БПЛА 28 березня горить готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
В ОВА о 21:44 зазначили, що в Дніпрі лунають вибухи. Через російську атаку виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі.
Тим часом у місцевих пабліках зазначили, що палає готельно-розважальний комплекс Bartolomeo. А в місті продовжують лунати вибухи.
На відео, яке вже виклали в мережу, видно, що будівля зруйнована, палають штори в закладі.
"Весь комплекс у вогні. Справжнє пекло", — пишуть в одному з місцевих пабліків.
Наразі реакції готельно-ресторанного комплексу немає.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по Брянській області РФ 27 березня.
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