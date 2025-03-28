На мотоциклах и легковых авто: ВС РФ потеряли до полусотни человек во время "блицкрига", — Отченаш

Прекращения боевых действий пока можно не ожидать. Россияне несут потери, но снова готовятся к наступлению, иногда даже осуществляя штурмы на мотоциклах.

Related video

Об этом рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш "24 каналу" 28 марта.

По словам военного, недавно нашим защитникам пришлось отражать мощный штурм врага. ВС РФ понесли достаточно серьезные потери.

Как рассказал Андрей Отченаш, россияне во время атаки не использовали тяжелой техники. Оккупанты попытались осуществить "блицкриг" на мотоциклах и легковых авто. Они пытались проехать максимально глубоко и попытаться там закрепиться.

Наши военные уничтожили и ранили до 50 россиян. В частности, вражеские войска потеряли десятки мотоциклов и легковых авто. После этого пленные признались, где они берут эту технику.

"Они рассказывали, что офицеры заставляют их покупать мотоциклы или машины за собственные деньги. Государство здесь их не обеспечивает. То есть штурмовать ты должен. Но как ты это будешь делать — никого не интересует. Не хочешь идти пешком? Так купи себе что-то", — рассказал Андрей Отченаш.

Несмотря на потери, ВС РФ снова продолжают накапливать силы, чтобы идти в следующие атаки. Смотря на это, пока о приостановлении боевых действий сложно говорить.

Верит ли Андрей Отченаш в перемирие

"Сейчас наверняка никто не знает, что может быть в финале. Все экспертные мнения в данную секунду являются ничем иным, как обычные догадки, фантазии и иллюзии. Хочу ли я перемирия сейчас, скорее нет. Потеря территорий и тысяч жизней, заморозка и подготовка к новой войне меня совсем не радуют. А еще больше, меня огорчает факт, что мы потеряли большое количество людей на оккупированных территориях и не только", — писал военный 12 марта.

Напомним, французские журналисты оценили использование россиянами БПЛА с оптоволокном.

Также Фокус писал о том, что россияне обстреляли энергообъекты в Херсоне и Полтавской области во время 30-дневного частичного перемирия.