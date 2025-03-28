ВС РФ достигли преимущества в использовании БПЛА против Украины: как им это удалось, — Le Monde

В последнее время российские войска на войне против Украины достигли преимущества в использовании БПЛА, ведь начали широко применять оптоволоконные дроны с полной неуязвимостью сигнала.

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Об этом пишет французское издание Le Monde в конце марта 2025 года.

Журналисты предположили, что именно это оказало значительное влияние на частичное отвоевание россиянами территории в Курской области.

Управляемые с помощью очень тонкого и очень легкого волоконно-оптического кабеля длиной в несколько десятков километров, "управляемые по проводу" беспилотники, которые российская армия активно использует с осени 2024 года, невосприимчивы к радиоэлектронным помехам.

Французские журналисты отмечают, что в течение последних трех лет большой войны изобретательность и способность к адаптации украинской армии высоко оценивались, в частности в отношении использования беспилотников. Однако именно российские войска воспользовались преимуществом в последние месяцы, используя нововведение, которое имело важное значение для частичного отвоевания части Курской области.

Осенью ВС РФ первыми применили дроны с проводным наведением, то есть те, что управляются с помощью длинного тонкого оптоволоконного кабеля, чтобы решить проблему радиоэлектронных помех.

Российский оккупант-оператор БПЛА Фото: РИА Новости

"Их распространение достигло такого масштаба, что обе стороны постепенно оснастили себя устройствами постановки помех, чтобы нейтрализовать их путем нарушения радиосигнала между пилотом и его аппаратом. И чтобы обойти эти препятствия, инженеры придумали идею оснастить их физической связью, которая остается ненарушенной до тех пор, пока не разорвется", — говорится в публикации.

Такой дрон оснащают сверхтонкой одноразовой оптоволоконной катушкой, вес которой составляет от менее 300 г на 1 км до 4,8 кг на 30 км.

Когда обновленные БПЛА впервые появились на передовой, "украинцы обычно насмехались над ними", как пишет издание.

"Затем они начали их копировать, что доказывает их эффективность. Поскольку они невосприимчивы к препятствиям, единственный способ их нейтрализовать — это расстрелять, но это очень сложно", — говорится в материале.

Как перехватывать БПЛА на оптоволокне

Украинское военное подразделение "Птицы Мадьяра" в начале 2025 года сообщило о новом методе перехвата российских FPV-дронов на оптоволоконных каналах.

Аналитики объяснили, что после обнаружения FPV-дрона врага в воздух поднимаются дроны-перехватчики, способные уничтожать российские аппараты до того, как они достигнут своей цели.

Отличительной особенностью российских БПЛА является массивная катушка на корме, содержащая прочный, но тонкий кабель, который соединяет дрон с оператором. Благодаря такому управлению дрон сохраняет связь даже во время полета вблизи земли и внутри зданий, что делает его особенно опасным в боевых условиях.

Напомним, ВС РФ стали использовать новую РЛС 96Л6, о чем сообщили российские журналисты 26 марта.

Также Фокус писал о том, что россияне обстреляли энергообъекты в Херсоне и Полтавской области.