ВС РФ достигли преимущества в использовании БПЛА против Украины: как им это удалось, — Le Monde
В последнее время российские войска на войне против Украины достигли преимущества в использовании БПЛА, ведь начали широко применять оптоволоконные дроны с полной неуязвимостью сигнала.
Об этом пишет французское издание Le Monde в конце марта 2025 года.
Журналисты предположили, что именно это оказало значительное влияние на частичное отвоевание россиянами территории в Курской области.
Управляемые с помощью очень тонкого и очень легкого волоконно-оптического кабеля длиной в несколько десятков километров, "управляемые по проводу" беспилотники, которые российская армия активно использует с осени 2024 года, невосприимчивы к радиоэлектронным помехам.
Французские журналисты отмечают, что в течение последних трех лет большой войны изобретательность и способность к адаптации украинской армии высоко оценивались, в частности в отношении использования беспилотников. Однако именно российские войска воспользовались преимуществом в последние месяцы, используя нововведение, которое имело важное значение для частичного отвоевания части Курской области.
Осенью ВС РФ первыми применили дроны с проводным наведением, то есть те, что управляются с помощью длинного тонкого оптоволоконного кабеля, чтобы решить проблему радиоэлектронных помех.
"Их распространение достигло такого масштаба, что обе стороны постепенно оснастили себя устройствами постановки помех, чтобы нейтрализовать их путем нарушения радиосигнала между пилотом и его аппаратом. И чтобы обойти эти препятствия, инженеры придумали идею оснастить их физической связью, которая остается ненарушенной до тех пор, пока не разорвется", — говорится в публикации.
Такой дрон оснащают сверхтонкой одноразовой оптоволоконной катушкой, вес которой составляет от менее 300 г на 1 км до 4,8 кг на 30 км.
Когда обновленные БПЛА впервые появились на передовой, "украинцы обычно насмехались над ними", как пишет издание.
"Затем они начали их копировать, что доказывает их эффективность. Поскольку они невосприимчивы к препятствиям, единственный способ их нейтрализовать — это расстрелять, но это очень сложно", — говорится в материале.
Как перехватывать БПЛА на оптоволокне
Украинское военное подразделение "Птицы Мадьяра" в начале 2025 года сообщило о новом методе перехвата российских FPV-дронов на оптоволоконных каналах.
Аналитики объяснили, что после обнаружения FPV-дрона врага в воздух поднимаются дроны-перехватчики, способные уничтожать российские аппараты до того, как они достигнут своей цели.
Отличительной особенностью российских БПЛА является массивная катушка на корме, содержащая прочный, но тонкий кабель, который соединяет дрон с оператором. Благодаря такому управлению дрон сохраняет связь даже во время полета вблизи земли и внутри зданий, что делает его особенно опасным в боевых условиях.
Напомним, ВС РФ стали использовать новую РЛС 96Л6, о чем сообщили российские журналисты 26 марта.
Также Фокус писал о том, что россияне обстреляли энергообъекты в Херсоне и Полтавской области.