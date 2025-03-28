ЗС РФ досягли переваги у використанні БПЛА проти України: як їм це вдалося, — Le Monde

Останнім часом російські війська на війні проти України досягли переваги у використанні БПЛА, адже почали широко застосовувати оптоволоконні дрони з повною невразливістю сигналу.

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Про це пише французьке видання Le Monde наприкінці березня 2025.

Журналісти припустили, що саме це справило значний вплив на часткове відвоювання росіянами території в Курській області.

Керовані за допомогою дуже тонкого і дуже легкого волоконно-оптичного кабелю завдовжки в кілька десятків кілометрів, "керовані по дроту" безпілотники, які російська армія активно використовує з осені 2024, несприйнятливі до радіоелектронних перешкод.

Французькі журналісти зазначають, що протягом останніх трьох років великої війни винахідливість і здатність до адаптації української армії високо оцінювалися, зокрема щодо використання безпілотників. Однак саме російські війська скористалися перевагою в останні місяці, використовуючи нововведення, яке мало важливе значення для часткового відвоювання частини Курської області.

Восени ЗС РФ першими застосували дрони з дротовим наведенням, тобто ті, що керуються за допомогою довгого тонкого оптоволоконного кабелю, щоб вирішити проблему радіоелектронних перешкод.

Російський окупант-оператор БПЛА Фото: РИА Новости

"Їхнє поширення досягло такого масштабу, що обидві сторони поступово оснастили себе пристроями постановки перешкод, щоб нейтралізувати їх шляхом порушення радіосигналу між пілотом і його апаратом. І щоб обійти ці перешкоди, інженери придумали ідею оснастити їх фізичним зв'язком, що залишається непорушеним доти, доки не розірветься", — йдеться в публікації.

Такий дрон оснащують надтонкою одноразовою оптоволоконною котушкою, вага якої становить від менш ніж 300 г на 1 км до 4,8 кг на 30 км.

Коли оновлені БПЛА вперше з'явилися на передовій, "українці зазвичай насміхалися над ними", як пише видання.

"Потім вони почали їх копіювати, що доводить їхню ефективність. Оскільки вони несприйнятливі до перешкод, єдиний спосіб їх нейтралізувати — це розстріляти, але це дуже складно", — йдеться в матеріалі.

Як перехоплювати БПЛА на оптоволокні

Український військовий підрозділ "Птахи Мадяра" на початку 2025 року повідомив про новий метод перехоплення російських FPV-дронів на оптоволоконі.

Аналітики пояснили, що після виявлення FPV-дрона ворога в повітря підіймаються дрони-перехоплювачі, здатні знищувати російські апарати до того, як вони досягнуть своєї мети.

Відмінною особливістю російських БПЛА є масивна котушка на кормі, що містить міцний, але тонкий кабель, який з'єднує дрон з оператором. Завдяки такому управлінню дрон зберігає зв'язок навіть під час польоту поблизу землі та всередині будівель, що робить його особливо небезпечним у бойових умовах.

Нагадаємо, ЗС РФ стали використовувати нову РЛС 96Л6, про що повідомили російські журналісти 26 березня.

Також Фокус писав про те, що росіяни обстріляли енергообʼєкти в Херсоні та Полтавській області.