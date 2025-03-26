Росіяни почали використовувати нову РЛС 96Л6: чому вона небезпечна (фото)

Нова система дозволяє засікати роботу РСЗВ на дистанції до 150 км, що майже вп'ятеро більше, ніж у попередника. Цей комплекс розвідки у рази підвищить ефективність контрбатарейної боротьби росіян, обіцяють місцеві журналісти.

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Російські війська почали застосовувати на фронті нові комплекси артилерійської розвідки — 96Л6. Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на свої джерела в Міноборони РФ 26 березня 2025.

Ці комплекси значно потужніші за системи "Зоопарк", що стоять наразі на озброєнні ЗС РФ.

Нові комплекси артилерійської розвідки росіян — 96Л6 Фото: Відкриті джерела

Зокрема, 96Л6 начебто дозволяє засікати роботу РСЗВ на дистанції до 150 км, що майже вп'ятеро більше, ніж у попередньої системи.

Експерти зазначають, що цей комплекс розвідки нібито в рази підвищить ефективність контрбатарейної боротьби росіян.

Нові комплекси артилерійської розвідки росіян — 96Л6 Фото: "Известия"

Призначення 96Л6 — виявлення вогневих позицій ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів. Вони вже беруть активну участь у контрбатарейній боротьбі. Комплекси дозволяють засікати роботу ствольної артилерії та мінометів на відстані 70 км, а пуски РСЗВ — у радіусі 150 км.

Нові комплекси артилерійської розвідки росіян — 96Л6 Фото: "Известия"

Радіолокаційний комплекс розвідки 96Л6 встановлений на чотиривісному шасі. На його базі розміщені повноповоротна габаритна радіолокаційна антена та контейнер з усією необхідною апаратурою.

Російська 96Л6 начебто може виявити точку пуску снарядів чи реактивних боєприпасів РСЗВ із точністю до кількох метрів. Виявивши її, екіпаж передає координати позицій на пункт управління підрозділу, який відповідає за контрбатарейну боротьбу. Після чого наноситься удар артилерією чи РСЗВ.

Нові комплекси артилерійської розвідки росіян — 96Л6 Фото: "Известия"

Окрім цього, новий комплекс російської армії дуже стійкий до впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Система була створена у 2010-х роках і вже нібито добре зарекомендувала себе у військах протиповітряної оборони ЗС РФ.

Нагадаємо, у Криму помітили ешелон з північнокорейською військовою технікою, про що повідомив кореспондент Андрій Цаплієнко 26 березня.

Також Фокус писав про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому ЗСУ не зможуть дійти до Москви.