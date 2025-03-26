Від Конотопа 625 км: Залужний пояснив, чи здатні танки ЗСУ дійти до Москви (відео)

В Україні не вистачить людей, щоб пройти понад 600 км до Москви, заявив ексголовком Валерій Залужний. Генерал також згадав про втрати ЗСУ та ядерну зброю РФ.

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Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії, Валерій Залужний розповів про війну РФ і про шанси українців проїхати в танку по Москві. На думку генерала у відставці, можливість дістатись до російської столиці залежить від російської ядерної зброї, розпаду Росії та від інших проблем. Про це Залужний сказав під час спілкування зі студентами Українського католицького університету, яка транслювалась на YouTube-каналі навчального закладу.

Війна РФ - Залужний про появу українців в Москві

Залужний відповів на питання, яке стосувалось його старої заяви про бажання проїхатись в танку по Москві після перемоги України у війні РФ. Генерал найперше запропонував реально глянути на програш Кремля і розпад Росії "на 27, а краще 69 окремих князівств". На думку ексголовкома, ідеться про три аспекти, які цьому заважають: ядерний, географічний та демографічний. Перший аспект — РФ має ядерну зброю, тому для реальної перемоги потрібно вигадати механізм, щоб вона її втратила. По-друге, поїздці в танку, ймовірно, завадить відстань до Москви. Колишній військовий запропонував глянути на карту і звернути увагу на відстань до столиці РФ — це 625 км від Конотопа. Він пояснив, що саме на таку відстань повинні розтягнутись українські підрозділи, щоб дістатись вглиб російської території. Залужний наголосив, що ніякої армії, навіть призвавши жінок, не вистачить, щоб виконати таке завдання.

"625 км розбити там ворога, підняти наші прапори, зробити круг пошани на танку і поїхати назад — ще 600 з лишнім кілометрів. Ви уявіть собі це, як мають бути розтягнуті війська. Ви уявляєте, який цей фронт розтягнутий? Чи є в Україні стільки людей? Ви знаєте, навіть якщо, мені здається, вже дівчат почнемо призивати, не вистачить", — наголосив Залужний.

Останній аспект, про який згадав військком — це демографічна ситуація. З його слів, з одного боку, загинуло 50 тис. військових і це "нуль" від 5,5 млн, які стояли на обліку. З іншого боку, такі втрати, "плюс" 300 тис. поранених, виявились критичними і зараз "нікому реально воювати", сказав він.

Водночас генерал наголосив, що Російська Імперія в будь-якому випадку розпадеться.

"Я абсолютно впевнений, що імперія має свій заряд міцності, їхній цар має свій заряд міцності і право на помилку, яка буде фатальною. Обов'язково це все коли закінчиться", — впевнений Залужний.

Війна РФ — виступ Залужного в УКУ

Зазначимо, на зустрічі зі студентами УКУ Залужний розповів про поведінку країн-членів НАТО на війні РФ. Зі слів ексголовкома, він пропонував військовим Польщі та Румунії збивати російські дрони-камікадзе "Шахед". При цьому до нього телефонували румунські військові і скаржились на те, що Сили оборони застосовують засоби РЕБ і російські дрони "збиваються з маршруту".

Нагадуємо, 14 березня голова комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха розповіла про долю муралу з Залужним в одному з районів столиці.