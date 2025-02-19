Залужний назвав помилку, яку допустив у перші роки війни РФ: деталі (відео)

Російська Федерація готова платити величезну ціну за невеликі здобутки на полі бою, заявив екскомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Генерал озвучив напрямки, з якими в України не все гаразд.

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Посол України у Великій Британії та екскомандувач Збройних сил Валерій Залужний визнав помилку, яку допустив на початку російсько-української війни. На думку генерала у відставці, великі втрати живої сили мали б зупинити Кремль і примусити змінити плани. Як з'ясувалось, це була недієва тактика і ворог не змінив планів. Про помилкові оцінки поведінки росіян Залужний розповів на онлайн-заході медіа NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".

Залужний відповів на питання головного редактора NV, який цікавився, чи є якась кількість втрат РФ, яка зупинить війну. Генерал підтвердив, що дійсно помилявся, коли думав, що колосальна кількість загиблих примусить Кремль змінити плани. З його слів, врешті з'ясувалось, що в Росії людське життя нічого не варте і в Кремлі готові покласти велику кількість солдатів для досягнення мети. При цьому Залужний все ж визнав, що і далі треба намагатись завдати ворогу максимальних втрат.

"Це була абсолютно моя помилка. Імовірніше за все, що людський ресурс для Росії є найдешевшим. Тому це потрібно враховувати. І, мабуть, максимальне завдавання втрат противнику в сьогоднішній день залишається актуальним", — пролунало в ефірі.

Заява Залужного — деталі

Крім визнання своєї помилки, Залужний розповів, що потрібно Україні для продовження бойових дій та перемоги. Він пояснив — Сили оборони повинні мати зброю, адекватну до умов, в яких проходить війна. При цьому вже є певні досягнення у застосуванні безпілотних систем та систем ситуаційної обізнаності. Тим часом генерал у відставці озвучив три напрямки, з якими в України не все гаразд:

РФ більш масово застосовує дрони на оптоволокні, тоді як ЗСУ у цьому напрямку відстають;

російські літаки масово запускають керовані авіабомби, і цьому поки що нічого протиставити;

Кремль не зважає на втрати, тоді як "ми не можемо собі дозволити використовувати ту кількість людського ресурсу, які є в Російській Федерації і платити ту ціну за оті незначні перемоги, які вони зараз мають".

"[Ми бачимо сьогодні, що на сьогодні ми дещо відстаємо] завдяки поєднанню цих трьох компонентів. Як це буде розвиватися далі з точки зору технології війни, будемо дивитися", — сказав Залужний.

Зазначимо, 27 січня Валерій Залужний опублікував колонку на порталі "Української правди", у якій розглянув досвід минулого для перемоги у війнах з диктаторами. Генерал пояснив, що дикторські режими завжди помиляються, і це дає надію на успіх. Крім того, він перелічив ще три фактори, які допоможуть українцям. Фактори стосуються подій на полі бою та системи, яка допоможе Україні виживати під час тривалої війни.

Нагадуємо, 10 лютого агентство CNN розповіло про позицію Білого дому щодо заміни президента Володимира Зеленського на ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.