Путін як Гітлер: що важливо робити Україні та світу для перемоги у війні, — Залужний

На перші загарбницькі дії Адольфа Гітлера та Володимира Путіна світ реагував однаково, заявив екскомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сьогодні це призвело до 11-річної війни. З огляду на наявну ситуацію він пояснив, що треба робити Україні.

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Росія отримує підтримку Китаю, Ірану, КНДР, але історики лише через 100 років зможуть точно сказати, чи війна РФ — це світова війна. Водночас світ має досвід двох глобальних воєн, при чому у Другій світовій перемогли кривавого диктатора, лідера нацистського Рейху Адольфа Гітлера. Минулий досвід показує, що навіть найстрашніші диктатури є спосіб перемогти. Про те, які слід діяти Україні в нинішніх умовах, екскомандувач ЗСУ та теперішній посол у Великій Британії Валерій Залужний написав у колонці на порталі "Української правди".

Заява Залужного — позиція щодо перемоги у війні

Колонка Залужного з'явилась у роковини звільнення в'язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в місті Освенцим на півдні Польщі. Екскомандувач ЗСУ порівняв обставини, в яких діяв очільник Рейху Адольф Гітлер 80 років тому та нинішній очільник РФ Володимир Путін. В підсумку він наголосив, що їхні дії у обох випадках призвели до великої війни. Союзники знайшли спосіб перемогти Гітлера 80 років тому, нагадав автор колонки. Залужний наголосив, що існує реальна можливість знищити диктатора і завершити війну Путіна. Він сподівається, що перемогу принесуть помилки, до яких схильні диктатори.

"Але точно (й історія це підтверджує) чого не можуть диктаторські режими – не припускатися фатальних помилок", — написав він.

Ідеї Залужного для завершення війни

Ексвійськовий назвав орієнтовний напрям, в якому слід рухатись. На думку Залужного, в України має бути нова стратегія з такими кроками:

взяття під контроль ситуації на полі бою; створення системи, яка дає можливість виживати країні; запровадження нових технологічних рішень.

Аналогія між Гітлером та Путіним

Залужний перелічив історичні події, які стались 80 років тому і протягом останніх 11 років, і стали помилками західних політиків. Серед іншого, згадав про Олімпійські ігри, які у обох випадках пройшли напередодні великої війни. Про обкладинку видання The Times з Гітлером і Путіним, про анексію Австрії та Криму та ін. При цьому як тоді, так і нині, світ займається умиротворення агресора, тим часом як він здобуває нових союзників, зауважив екскомандувач.

"Бо доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран", — ідеться в колонці.

Крім умиротворення, західні політики гальмували надання допомоги, зауважив Залужний. Через це війна перейшла у затяжну стадію, а на полі з'явились новітні технологічні рішення, які все змінили і принесли нові загрози, написав він.

"Ми увійшли в стан затяжної війни, вихід із якої ще попереду. На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними і змінять глобальну безпеку майбутнього", — підсумував Залужний.

Зазначимо, генерал Залужний періодично публікує статті з аналізом поточної ситуації на російсько-українській війні. Одна з таких публікацій з'явилась у лютому 2024 року. У ній екскомандувач назвав три речі, які повинна запровадити Україна: надання ЗСУ високотехнологічної зброї, навчитись воювати з обмеженими ресурсами, оволодіти новими методами ведення війни.

Нагадуємо, 27 січня видання Politico поспілкувалось з власними джерелами в ЄС, які заявили про позитивні сигнали щодо завершення війни РФ.