Після заяв Трампа в ЄС з оптимізмом говорять про Україну і НАТО, — Politico

За словами журналістів, європейський посол на умовах анонімності сказав, що в ЄС непокояться через зміну адміністрації в Білому домі. Але щодо України та НАТО висловлюють стриманий оптимізм.

Related video

Заяви Дональда Трампа щодо України викликали обережний оптимізм у країнах ЄС. Нещодавні погрози на адресу президента Росії Володимира Путіна запровадити нові мита і санкції, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, стали вітальним посланням європейським та іншим союзникам України. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Прихильники України загалом сприймають це як доказ того, що Трамп розуміє, якими є ставки війни в Україні, і не залишить країну без підтримки у своїх майбутніх угодах із Путіним.

"Якщо Путін думає, що він може поставити президента в становище, коли президент Трамп буде виглядати так, ніби його підставила Росія, то на нього чекає ще одна справа", — додав він.

Але є низка ранніх ознак, які дають українцям і європейським союзникам проблиски оптимізму: Трамп укомплектував свій кабінет відомими яструбами в питанні Росії, як-от радник із національної безпеки Майк Волтц і держсекретар Марко Рубіо.

"Я б збрехав, якби сказав, що ми не нервуємо щодо повернення Трампа. Ми готуємося до безлічі головних болів, але одна сфера, в якій я ризикну проявити обережний оптимізм, — це Україна і НАТО", — сказав європейський посол на умовах анонімності.

Інші проукраїнські республіканці вказують на той факт, що 2019 року Трамп відмовився від грандіозної угоди з ядерних питань із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

"Він розуміє, які ставки з Путіним, — сказав представник адміністрації президент США. — Він знає, коли угода погана і міг би знову вийти з неї".

У ЄС сходяться на думці про те, що слід витрачати більше на власну оборону. Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який був присутній на предінавгураційному феєрверку в клубі Дональда Трампа в районі Вашингтона, і кілька інших визнали його правоту 2018 року, коли він вимагав від Альянсу цільового показника у 2% ВВП на оборону.

Його заклики до нового порогу в 5% не викликали великих протестів, хоча багато хто приватно визнає, що небагато країн НАТО здатні досягти такого показника найближчим часом.

Джерело журналістів, знайоме з міркуваннями Трампа щодо України, сказало, що початкові коментарі президента про припинення війни слід сприймати серйозно. Його спроби чинити публічний тиск на Путіна, створити важелі впливу на переговорах, узгоджуються з його давнім інтересом відігравати вирішальну роль у будь-яких угодах, сказала ця людина.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про зміну тактики ЗС РФ під Покровськом.

Також повідомлялося, що кількість згодних на переговори українців стрімко зросла. Неназваний нардеп повідомив, що чиновники "бояться пропустити старт". Раніше президент України Володимир Зеленський відмовлявся від невигідних для України переговорних умов через суспільні настрої. Водночас відтоді ситуація змінилася.