По словам журналистов, европейский посол на условиях ​​анонимности сказал, что в ЕС беспокоятся из-за смены администрации в Белом доме. Но относительно Украины и НАТО выражают сдержанный оптимизм.

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Заявления Дональда Трампа по Украине вызвали осторожный оптимизм в странах ЕС. Недавние угрозы в адрес президента России Владимира Путина ввести новые пошлины и санкции, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, стали приветственным посланием европейским и другим союзникам Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Сторонники Украины в целом воспринимают это как доказательство того, что Трамп понимает, каковы ставки войны в Украине, и не оставит страну без поддержки в своих предстоящих сделках с Путиным.

"Если Путин думает, что он может поставить президента в положение, когда президент Трамп будет выглядеть так, будто его подставила Россия, то его ждет еще одно дело", — добавил он.

Но есть ряд ранних признаков, которые дают украинцам и европейским союзникам проблески оптимизма: Трамп укомплектовал свой кабинет видными ястребами по вопросу России, такими как советник по национальной безопасности Майк Уолц и госсекретарь Марко Рубио.

"Я бы солгал, если бы сказал, что мы не нервничаем по поводу возвращения Трампа. Мы готовимся к множеству головных болей, но одна область, в которой я рискну проявить осторожный оптимизм, — это Украина и НАТО", — сказал европейский посол на условиях ​​анонимности.

Другие проукраинские республиканцы указывают на тот факт, что в 2019 году Трамп отказался от грандиозной сделки по ядерным вопросам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Он понимает, каковы ставки с Путиным, — сказал представитель администрации президент США. — Он знает, когда сделка плохая и мог бы снова выйти из нее".

В ЕС сходятся во мнении о том, что следует тратить больше на собственную оборону. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который присутствовал на прединаугурационном фейерверке в клубе Дональда Трампа в районе Вашингтона, и несколько других признали его правоту в 2018 году, когда он требовал от Альянса целевого показателя в 2% ВВП на оборону.

Его призывы к новому порогу в 5% не вызвали больших протестов, хотя многие в частном порядке признают, что немногие страны НАТО способны достичь такого показателя в ближайшее время.

Источник журналистов, знакомый с соображениями Трампа об Украине, сказал, что первоначальные комментарии президента о прекращении войны следует воспринимать серьезно. Его попытки оказать публичное давление на Путина, создать рычаги влияния на переговорах, согласуются с его давним интересом играть решающую роль в любых сделках, сказал этот человек.

Напомним, что в ВСУ рассказали об изменении тактики ВС РФ под Покровском.

Также сообщалось, что количество согласных на переговоры украинцев стремительно возросло. Неназванный нардеп сообщил, что чиновники "боятся пропустить старт". Прежде президент Украины Владимир Зеленский отказывался от невыгодных для Украины переговорных условий из-за общественных настроений. Вместе с тем с тех пор ситуация изменилась.