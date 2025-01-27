"Впервые начали воевать по-научному": в ВСУ рассказали об изменении тактики ВС РФ под Покровском (видео)

Представитель ОСГВ "Хортица" говорит, что вместо "штурмов в лоб" противник пытается охватить Покровск с боков. По его мнению, это может свидетельствовать о сокращении человеческого ресурса в ВС РФ.

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Оккупанты продолжают активное наступление на Покровском направлении, однако вместо типичных для них прямых атак "в лоб" пытаются обойти Покровск, охватить город и заставить бойцов Сил обороны Украины оставить его. О новой тактике наступления РФ на Донбассе рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Єдині новини".

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов об изменении тактики россиян под Покровском. На видео с 00:45.

Спикер отметил, что интенсивность атак под Покровском не уменьшается: на это направление приходится почти половина боестолкновений на фронте. Россияне пытаются малыми группами окружить Покровск с западной стороны

"Поэтому боестолкновений там очень много. Возможно, они местами не такие большие, как во время городских боев, например, в том же Торецке, но это одно из самых активных направлений", — пояснил Виктор Трегубов.

По его словам, ситуация под Покровском свидетельствует о вероятном уменьшении человеческого ресурса в ВС РФ, потому что оккупанты не идут на город "в лоб", несмотря на любые потери, как они поступали с другими городами до этого.

"Они впервые начали воевать по-научному. Не просто лобовыми волнами, а с попытками охвата, с попытками обойти большой город и заставить украинские силы из него выйти. Именно это мы видим под Покровском. Мы видим ситуацию, когда они не просто пытаются цепляться за сам город и идти по улицам, разрушая его, а пытаются его обойти", — рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Спикер пояснил, что так враг пытается отрезать трассы, по которым в Силы обороны поступает снабжение, чтобы заставить украинские войска выйти из города и избежать городских боев, которые забрали у ВС РФ много человеческого ресурса во время боев в Торецке и Часовом Яру.

"Именно то, что они впервые начали воевать по учебнику, а не просто ломиться, как стадо, свидетельствует о том, что у них наконец появились вопросы: "Если мы здесь сожжем такое большое количество людей, как мы будем вести какое-то наступление дальше?"" — отметил Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении на карте DeepState по состоянию на 26 января Фото: Скриншот

Напомним, 27 января аналитики DeepState сообщали о продвижении оккупантов в районе 3 населенных пунктов в Донецкой области. Кроме того, аналитики группы заявили, что россияне уже находятся в центре Великой Новоселки, тогда как в Генеральном штабе ВСУ официально эту информацию не подтверждают.

26 января спикер 24-й бригады Андрей Полухин рассказал, что в боях за Часов Яр заметили "кадыровцев" из российского подразделения "Ахмат" и бывших "вагнеровцев".