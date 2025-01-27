ВС РФ продвинулись в районе 3 населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState

Также в DeepState подтвердили, что ВС РФ находятся в центре Великой Новоселки, где ходят по поселку прусским шагом с флагами, в то время как командование снова заявляет, что село еще не потеряно.

Related video

За прошедшие сутки российские захватчики в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении DeepState.

Отмечается, что ВС РФ имеют продвижение возле нескольких населенных пунктов.

"Враг продвинулся в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки", — говорится в сообщении.

Карта боев в районе Андреевки

На других участках фронта продвижений врага или Сил обороны не зафиксировано.

Также в DeepState подтвердили, что ВС РФ находятся в центре Великой Новоселки.

"Пожалуй, это впервые на нашей памяти, когда официально кто-то что-то еще "удерживает", а к*цапы ходят по поселку прусским шагом с флагами и запускают салюты. В общем, иногда дается возможность о потере крупных населенных пунктов сообщать официальным спикерам, чтобы они это доносили до общества так, как считают нужным с благой целью. Вместо этого это воспринимается как проявленная возможность навешивать макароны на уши", — отметили аналитики.

Они в очередной раз напомнили, что ложь всех погубит и сначала "соседние подразделения, а потом и общество".

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщали, что на Торецком направлении ВС РФ осуществили 9 атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 78 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Удачное, Котлиное, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

Напомним, что Силы обороны нанесли удар по складу с "Шахедами" в Орловской области РФ. Была вторичная детонация и предварительно известно о 200 уничтоженных БпЛА.

Также сообщалось, что в ночь на 24 января Силы обороны второй раз за неделю устроили РФ энергетический Перл-Харбор и атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Мощные разрушения от дронов можно сравнить с эффектом от ковровых бомбардировок.