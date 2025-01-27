ЗС РФ просунулися в районі 3 населених пунктів на Донеччині, — DeepState

Також у DeepState підтвердили, що ЗС РФ перебувають у центрі Великої Новосілки, де ходять по селищу пруським кроком з прапорами, в той час як командування знову заявляє, що село ще не втрачене.

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Протягом минулої доби російські загарбники в районі кількох населених пунктів на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Зазначається, що ЗС РФ мають просування біля кількох населених пунктів.

"Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки", — йдеться у повідомленні.

Карта боїв в районі Андріївки

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Також у DeepState підтвердили, що ЗС РФ перебувають у центрі Великої Новосілки.

"Мабуть, це вперше на нашій пам'яті, коли офіційно хтось щось ще "утримує", а к*цапи ходять по селищу пруським кроком з прапорами та запускають салюти. Загалом, іноді дається можливість про втрату великих населених пунктів повідомляти офіційним речникам, щоб вони це доносили до суспільства так, як вважають за потрібне з благою метою. Натомість це сприймається як проявлена можливість навішувати макарони на вуха", — зазначили аналітики.

Вони вкотре нагадали, що брехня всіх погубить і спочатку "сусідні підрозділи, а потім і суспільство".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляли, що на Торецькому напрямку ЗС РФ здійснили 9 атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 78 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Удачне, Котлине, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне та Янтарне.

Нагадаємо, що Сили оборони завдали удару по складу з "Шахедами" в Орловській області РФ. Була вторинна детонація і попередньо відомо про 200 знищених БпЛА.

Також повідомлялося, що в ніч проти 24 січня Сили оборони вдруге за тиждень влаштували РФ енергетичний Перл-Харбор і атакували Рязанський нафтопереробний завод. Потужні руйнування від дронів можна порівняти з ефектом від килимових бомбардувань.