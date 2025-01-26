Сили оборони знищили склад з "Шахедами" в Орловській області РФ, — Генштаб

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, понад 200 "шахедів" було знищено.

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На території РФ Повітряні сили ЗСУ у взаємодії разом із іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію", — йдеться в повідомленні.

У Генштабу зауважили, що результати та масштаби пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, понад 200 "шахедів" було знищено.

Військові пообіцяли і далі вести бойову роботу по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 січня Сили оборони вдруге за тиждень влаштували РФ енергетичний Перл-Харбор і атакували Рязанський нафтопереробний завод. Потужні руйнування від дронів можна порівняти з ефектом від килимових бомбардувань.

Також раніше повідомлялося, що в ніч проти 21 січня відбулася масована атака БпЛА на 6 російських регіонів. Російські ЗМІ повідомляли про вибухи в кількох містах і публікували кадри пожеж на підприємствах і в житлових будинках. Підприємство атакував 2,5-метровий дрон-камікадзе "Бобер", який має час польоту 7 годин і дальність 1 000 км.