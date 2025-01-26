Силы обороны уничтожили склад с "Шахедами" в Орловской области РФ, — Генштаб

Результаты и масштабы повреждений уточняются. По предварительной информации, более 200 "шахедов" были уничтожены.

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На территории РФ Воздушные силы ВСУ во взаимодействии вместе с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что результаты и масштабы повреждений уточняются. По предварительной информации, более 200 "шахедов" были уничтожены.

Военные пообещали и дальше вести боевую работу по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения.

Напомним, что в ночь на 24 января Силы обороны второй раз за неделю устроили РФ энергетический Перл-Харбор и атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Мощные разрушения от дронов можно сравнить с эффектом от ковровых бомбардировок.

Также ранее сообщалось, что в ночь на 21 января произошла массированная атака БПЛА на 6 российских регионов. Российские СМИ сообщали о взрывах в нескольких городах и публиковали кадры пожаров на предприятиях и в жилых домах. Предприятие атаковал 2,5-метровый дрон-камикадзе "Бобер", который имеет время полета 7 часов и дальность 1 000 км.