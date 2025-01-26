ВСУ устраивают РФ энергетический Перл-Харбор: эксперт о повторном поражении НПЗ в Рязани

2 раза за неделю атаковали БпЛА нефтеперерабатывающий завод маломощными средствами. Мощные разрушения от дронов можно сравнить с эффектом от ковровых бомбардировок.

Related video

Украинские дроны методично сносят российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, используя при этом очень маломощные средства. Такие БпЛА два раза за неделю атаковали беспилотниками один из самых мощных российских нефтеперерабатывающих заводов в РФ в Рязани. Об этом в комментарии "Еспресо" рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Если даже исходить из официальной версии, там один из самых мощных, или из четверки самых мощных нефтеперерабатывающих заводов, на котором производят, в частности, реактивное топливо РТ-1, которое можно заливать на почти все типы боевых самолетов военно-воздушных сил РФ. То есть уже вот тем оно важно. Потому что логика проста, чем меньше россиян будет топлива заливать в те же Су-34, тем им сложнее будет сбрасывать те же управляемые авиабомбы на наши позиции в прифронтовых городах", — отметил он.

Иван Киричевский считает, что не стоит выносить просто один эпизод, что 2 раза за неделю атаковали БпЛА один мощный российский нефтеперерабатывающий завод, а также, что существует преувеличение, что россияне обладают способностью адаптироваться к различным угрозам, потому что Силы обороны поражают объекты на территории РФ маломощными средствами.

"Силы обороны Украины, начиная с весны прошлого года, слава Богу, методично сносят российскую нефтепереработку, используя при этом очень маломощные средства. Получается, что до этого разве что Иран в 2019 году только 2 раза мог устроить Саудовской Аравии энергетический Перл-Харбор. А теперь, получается, Силы обороны Украины с определенной регулярностью раз в пару недель россиянам устраивают энергетический Перл-Харбор", — сказал он.

По его словам, половина украинских дронов долетают до своих целей в РФ, а попытки россиян адаптироваться не увенчались успехом.

"Это в принципе уникальная вещь, когда настолько мощные разрушения, сравнимые с эффектом от ковровых бомбардировок, делают небольшие дроны с боевой частью массой 50 килограммов, и там эффективность оказывается на уровне 50%. Очевидно, что половина долетает. Это в принципе феномен, который, я думаю, нас еще примерно год будет радовать, в смысле, что наши дроны долетают, делают россиянам настолько большой вред, используя настолько малые боевые части", — добавил Иван Киричевский.

Напомним, что в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на важные объекты в Рязанской и Брянской области России в ночь на 24 января 2025 года. В результате ударов поражены сразу несколько предприятий, которые задействованы в обеспечении российской армии.

Впоследствии стало известно, что Рязань была атакована беспилотниками и вблизи местной нефтебазы прозвучало минимум десять взрывов.