ВСУ атаковали НПЗ и ТЭЦ в Рязанской области РФ: в Генштабе раскрыли детали

В Генеральном штабе подтвердили атаку на несколько важных российских объектов, которые обеспечивают необходимыми материалами ВС РФ. В ведомстве рассказали, что в результате ударов поражены три предприятия в двух областях России.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили атаку на важные объекты в Рязанской и Брянской области России в ночь на 24 января 2025 года. В ведомстве отметили, что в результате ударов поражены сразу несколько предприятий, которые задействованы в обеспечении российской армии.

"В результате ударов возникли пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань", — отметили там.

Также поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. В Генштабе рассказали, что это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России — завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения — в частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400 и в бортовой электронике боевых самолетов.

Атака беспилотников на РФ: что известно

Напомним, в ночь на 24 января 14 регионов Российской Федерации были атакованы беспилотниками. Российская противовоздушная оборона якобы перехватила 121 БПЛА.

Впоследствии стало известно, что Рязань была атакована беспилотниками и вблизи местной нефтебазы прозвучало минимум десять взрывов. Впоследствии были зафиксированы взрывы и у Ново-Рязанской ТЭЦ, в результате чего начался пожар. Тогда сообщалось, что предприятие находится рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом и именно он мог быть целью атаки.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрея Коваленко, этот нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых в нефтяной промышленности РФ. Сейчас он под санкциями, хотя до сих пор работает.

Компания играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России. Она производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике ВС РФ.

В Брянской области БПЛА атаковали завод АО "Группа Кремний ЭЛ". После он приостановил свою работу. Отметим, что это одно из крупнейших предприятий военной микроэлектроники.

Андрей Коваленко добавил, что завод занимает второе место в топе производителей микроэлектроники для Минобороны РФ, производит микроэлектронику для ракетных комплексов, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ракет "Искандер", радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и российских беспилотников. Он напомнил, что это третья по счету атака дронов на предприятие.

Напомним, о предыдущей массированной атаке БПЛА на российские регионы была в ночь на 21 января. Тогда российские СМИ сообщали о взрывах в нескольких городах и публиковали кадры пожаров на предприятиях и в жилых домах.