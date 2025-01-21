Полсотни дронов атаковали 6 регионов РФ: прилетело на авиазавод и нефтебазу (видео)

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подтвердил удар по Смоленскому авиазаводу. На нем россияне производят, обслуживают и модернизируют военные самолеты, в частности Су-25.

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В ночь на 21 января произошла массированная атака БПЛА на шесть российских регионов. Российские СМИ сообщали о взрывах в нескольких городах и публиковали кадры пожаров на предприятиях и в жилых домах.

По данным российских пабликов, несколько беспилотников атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области вечером 20 января. О пострадавших не сообщается. РосСМИ предполагают, что предприятие атаковал 2,5-метровый дрон-камикадзе "Бобер", который имеет время полета 7 часов и дальность 1 000 км.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил о новом возгорании в результате "падения БПЛА" на территории нефтебазы в городе Лиски, которую до того украинские дроны атаковали вечером 15 января. На ней хранится топливо для обеспечения потребностей оккупационной армии.

Также от атаки ударных дронов страдал Смоленск. Первый взрыв горожане услышали около 00:20 ночью 21 января, второй — в 00:40. По словам очевидцев, один из беспилотников врезался в крышу жилого дома и вызвал возгорание, от пожара пострадали по меньшей мере шесть этажей. Еще один дрон, по словам жителей города, упал возле клинической больницы в 1:35. Около 2 часов ночи местные пожаловались на отключение электроэнергии и водоснабжения в нескольких многоэтажках.

Российские журналисты писали, что предварительно целью атаки был Смоленский авиационный завод.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что атака БПЛА была отбита, а на крышах нескольких домов произошли возгорания из-за падения обломков.

Удар по Смоленскому авиационному заводу подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что на этом заводе производят, ремонтируют, обслуживают и модернизируют российские военные самолеты, в частности штурмовики Су-25. Предприятие играет значительную роль в оборонном комплексе страны-агрессора, поставляет другим предприятиям компоненты и участвует в кооперациях для разработки современных авиационных систем.

"Каждый удар по такому заводу будет разрушать способность России поддерживать собственную авиацию в боеспособном состоянии", — сказал Коваленко.

На взрывы ночью жаловались также жители Ростовской, Саратовской, Белгородской и Брянской областей. Кроме того, план "Ковер" из-за опасности атаки БПЛА вводил аэропорт Казани.

В Минобороны РФ заявили, что сбили за ночь 55 украинских дронов, из них 22 — над Брянской областью.

Напомним, 20 января СМИ писали, что российские блогеры жалуются на уязвимость к атакам БПЛА систем ПВО РФ.

В ночь на 20 января украинские беспилотники атаковали авиазавод в Казани, где производятся и ремонтируются бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3М/Ту-22М3.