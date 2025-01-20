Целили по авиазаводу в Казани: РФ массово атаковали дроны, взрывы слышали в нескольких областях (видео)

Местные жители сообщают об атаке на авиазавод имени Горбунова. Он производит и ремонтирует стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние Ту-22М3М/Ту-22М3, которые Россия использует в войне против Украины.

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В ночь на 20 января российские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Татарстане. По словам местных жителей, ударные беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

По данным росСМИ, один из дронов попал в пустой резервуар на территории авиазавода имени Горбунова. Это предприятие является одним из крупнейших авиазаводов РФ. Оно производит и ремонтирует стратегические бомбардировщики Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3, используемые в войне против Украины, и гражданские Ту-204. Рядом также расположен заводской аэродром "Борисоглебское".

Российский Telegram-канал Mash писал, что Казань атаковали БПЛА типа "Лютый". Очевидцы слышали три волны взрывов, последнюю — около 6:50.

В пресс-службе президента Республики Татарстан Рустама Минниханова сообщают о "попытке атаки вражеских беспилотников" на промышленное предприятие и обезвреживании всех целей.

Представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) объявили об ограничении полетов гражданских бортов в аэропорту Казани.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — сообщили в ведомстве.

Также ограничили полеты в аэропортах Нижнекамск и Ижевск.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска закрыли из-за атаки БПЛА Фото: Скриншот

Также под атакой был российский Брянск. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитии 4 ракет HIMARS и 14 беспилотников и заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Не менее 3 взрывов слышали местные жители в Рязани.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 20 января обезвредили 31 украинский БПЛА: 14 над территорией Брянской области, шесть над Калужской, по три над Белгородской и Курской, по два — над Рязанской и Орловской областями и один над Республикой Татарстан.

Информации об ударах по военным объектам на территории РФ от Сил обороны Украины на момент публикации материала не было.

Напомним, в ночь на 18 января дроны атаковали Тульскую область России. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подтвердил, что в результате атаки разгорелся пожар на одном из местных предприятий.

Источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что нефтебазу в Тульской области атаковали дроны ГУР.