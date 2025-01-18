10 точных "прилетов": дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области, — источники Фокуса

Губернатор Тульской области сообщал о якобы возгорании емкости горюче-смазочных материлов на одном из предприятий региона.

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В ночь на субботу, 18 января, по нефтебазе в Тульской области ударили дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Известно о по меньшей мере десяти метких "прилетах" беспилотников. Об этом сообщили источники Фокуса в спецслужбах.

"Поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства", — информируют источники.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о возгорании емкости ГСМ на одном из предприятий региона. По его словам, на месте работают пожарные расчеты

Однако несмотря на то, что российские СМИ сообщают о якобы успешной работе противовоздушной обороны, на нефтебазе начался масштабный пожар.

Очевидцы публикуют кадры попадания беспилотников по вражескому объекту, который обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.

Напомним, в ночь на 16 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области Российской Федерации. В Генштабе ВСУ заявили, что на нефтебазе хранилось топливо, которое использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

8 января украинские дроны поразили цистерны с авиационным топливом рядом с авиабазой в Энгельсе.