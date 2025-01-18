"10 громких "хлопков": дроны атаковали Тульскую область РФ, регион в огне (видео)

Местные сообщают о по меньшей мере восьми беспилотниках, один из которых достиг своей цели. Губернатор Тульской области был вынужден признать, что загорелось предприятие.

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В ночь с 17 на 18 января ударные беспилотники атаковали Тульскую область РФ, в результате чего поднялся пожар в районе нефтебазы в городе Узловая. Об этом сообщило российское издание Astra.

"Тульскую область атаковали БПЛА, местные жители сообщают о пожаре в районе нефтебазы в городе Узловая", — говорится в сообщении.

В то же время в местных пабликах утверждают, что в регионе вспыхнуло сразу несколько крупных пожаров, а первые взрывы прозвучали около половины второго ночи.

"Громкие звуки в Тульской области были примерно в 1:30 ночи, всего было слышно более 10 громких "хлопков", — говорится в сообщении.

На одном из видео, обнародованном в сети, мужчина за кадром утверждает, что в 2:28 над местностью, где он проживает, пролетело восемь дронов, один из которых поразил цель. Правда, куда именно попал БпЛА мужчина не уточнил.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подтвердил, что в результате атаки дронов на одном из предприятий поднялся пожар.

"Сегодня ночью Тульская область подвергалась атаке со стороны киевского режима. дежурные силы ПВО Минобороны РФ ведут боевую работу. произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона", — отметил Дюмин.

Он также подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Украинская сторона на момент публикации материала не комментировала удар беспилотников по Тульской области.

Напомним, вечером 17 января ударные дроны атаковали город Людиново в Калужской области РФ.

Вечером 15 января ударные беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области России.