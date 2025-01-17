Атака БПЛА на Калужскую область РФ: очевидцы сообщают о пожаре на нефтебазе (видео)

Местные жители говорят, что слышали в небе несколько взрывов близко, а потом в районе нефтебазы загорелся пожар. Губернатор области подтвердил попадание по промышленному объекту.

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Вечером 17 января ударные дроны атаковали город Людиново в Калужской области РФ. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил о возгорании на промышленном предприятии в результате атаки ударными беспилотниками.

По словам губернатора области, после атаки БПЛА занялся пожар на одном из промышленных предприятий города.

"На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации пострадавших нет", — написал Шапша.

Губернатор области подтвердил атаку БПЛА на промышленный объект города Людиново Фото: Скриншот

В городе расположена Людиновская нефтебаза компании "Калуганефтепродукт", возле которой ранее уже "падали" украинские дроны. Российский Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что атака была направлена именно на нее.

"Как рассказали местные жители, около 22 часов в небе над городом было слышно несколько взрывов, после этого в районе местной нефтебазы начался пожар", — сообщают авторы канала.

Об ударе дронов ВСУ по нефтебазе в Людиново пишут российские паблики Фото: Скриншот

В Силах обороны удар по нефтебазе в Людиново на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, в ночь на 16 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ, в сети появились видео пожара.

В генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по российской нефтебазе "Лискинская" и отметили, что там хранилось топливо для обеспечения российской армии.