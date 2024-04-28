17 БпЛА атаковали 4 региона РФ: в Калужской области дроны "упали" возле нефтебазы (видео)

Оборонное ведомство России заверило в успешной работе сил ПВО по дронам, которые запустила Украина. Больше всего БпЛА "сбили" над территорией Брянской области.

Related video

В ночь на воскресенье, 28 апреля, четыре российские области были атакованы беспилотниками. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 17 украинских дронов.

В частности, силы противовоздушной обороны сбили:

9 БпЛА над территорией Брянской области;

3 БпЛА над территорией Курской области;

2 БпЛА над территорией Белгородской области;

3 БпЛА над территорией Калужской области.

С вечера субботы губернатор области Александр Богомаз заявил об "успешной" работе ПВО. Один беспилотник якобы был уничтожен над Стародубским муниципальным округом, три над Выгоничским районом и один над Трубчевским. Уже после полуночи Богомаз отчитался о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов над Севским районом. Через 20 минут заверил, что ПВО Минобороны РФ там же приземлила еще два дрона.

В соцсети Х пользователи писали о "прилете" по электростанции.

В районе нефтебазы в городе Людиново Калужской области упали три дрона, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля, дроны поразили склад модулей для ФАБ и КАБ в Краснодарском крае. Минобороны РФ заявило об уничтожении 66 беспилотников.

В Славянске-на-Кубани после налета десятка беспилотников перестал работать нефтеперерабатывающий завод.