НПЗ, завод и аэродром: украинские БПЛА массово атаковали Краснодарский край (фото, видео)

Министерство обороны РФ традиционно отчиталось об "успешной" работе систем ПВО. Ведомство заявило об уничтожении 66 беспилотников в небе над Краснодарским краем, но в утренней сводке не уточнялся факт удара БПЛА по военному аэродрому и НПЗ.

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Дроны СБУ ночью атаковали военный аэродром и два НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем официальном Telegram-канале в субботу, 27 апреля.

Предварительно, удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар.

Из открытых источников стало известно, что военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края также загорелся после атаки БпЛА.

Дроны СБУ массово атаковали важные для россиян объекты в Краснодарском крае Дроны СБУ массово атаковали важные для россиян объекты в Краснодарском крае

В свою очередь источники Фокуса в спецслужбах утверждают, что ночь на субботу стала "взрывной" для россиян. В частности, дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кущевская", а также нефтеперерабатывающие заводы Ильский и Славянский.

На территории аэродрома размещались десятки самолетов, системы РЛС и РЭБ. После попаданий на стратегических объектах россиян начались пожары и эвакуация персонала.

В России также подтвердили атаку беспилотников ВСУ. В частности в официальном Telegram-канале Минобороны РФ появилось сообщение о том, что средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом.

Отметим, что об атакованных украинскими беспилотниками объектах на территории РФ известно следующее:

"Славянск ЭКО" — это нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Занимается производством и реализацией нефтепродуктов на российском и международных рынках. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Повреждения получили ректификационная колонна и сепаративная установка. Произошло возгорание на площади 5 м2. Директор по комплексной безопасности группы компаний Славянск ЭКО Э. Труднев сообщил, что после атаки БПЛА НПЗ частично приостановил работу.

Ильский НПЗ имени А. А. Шамара — это нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. Осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар около 4 часов утра — взрывы не прекращались более 30 минут. Сработали система ПВО и средства РЭБ.

Кущевская — военный аэродром, расположенный на окраине станицы Кущевская в Краснодарском крае. Дислоцируется 195-я учебная авиабаза второго разряда на разнородной технике (Су-27, МиГ-29, L-39), ранее был 797-й учебный авиационный полк в/ч 19104 от Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Напомним, несколько ранее в ISW оценили влияние атак БПЛА и наводнений на НПЗ в России. По данным аналитиков, будущие атаки беспилотников на вражеские объекты могут вывести из строя еще большее количество предприятий. Объем переработанных баррелей продолжает сокращаться, как показала статистика.

А в середине апреля СМИ писали о том, что Россия быстро восстанавливает НПЗ, выведенные из строя ударами БПЛА. По информации журналистов, сейчас в России простаивают примерно 10% нефтеперерабатывающих мощностей, что на 4% меньше, чем в конце марта.