Ночная атака СБУ: дроны поразили склад модулей для ФАБ и КАБ в Краснодарском крае, — СМИ

Ночью дроны СБУ атаковали несколько стратегических объектов в Краснодарском крае, среди которых были военный аэродром и НПЗ. Аналитики распознали на опубликованных кадрах модули управления и коррекции для авиабомб (УМПК) и предположили, что украинские беспилотники попали в склад с ними.

Related video

В результате удачной атаки украинских дронов, осуществленной в ночь с 26 на 27 апреля, на территории военного аэродрома "Кущевская" повреждены военные самолеты, которые там располагались. Об этом сообщил телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники в спецслужбах РФ.

"Источники ASTRA в экстренных службах региона подтвердили, что в результате атаки на военный аэродром в Кущевской повреждены самолеты, их количество и степень повреждений устанавливаются", — говорится в сообщении.

Кроме того, издание опубликовало видео с последствиями атаки украинских беспилотников.

Аналитики портала Militarnyi распознали на опубликованных кадрах модули управления и коррекции для авиабомб (УМПК). Журналисты предположили, что присутствие на видео сгоревших и поврежденных модулей свидетельствует, что украинские дроны попали в их склад на аэродроме "Кущевская" Краснодарского края.

Как пишет Militarnyi, бомбы с УМПК — это одно из основных средств поражения российской тактической авиации на современном этапе российско-украинской войны.

Российские бомбардировщики и истребители могут сбрасывать свои бомбы с УМПК на расстоянии 40-50 км от линии фронта. При таких условиях сегодня вражеские самолеты почти неуязвимы для украинских средств ПВО или истребительной авиации.

Кроме того, канал ASTRA сообщил, что в результате атаки БпЛА на Ильский НПЗ в Краснодарском крае повреждена установка АТ-1.

"В результате атаки БПЛА на НПЗ ООО "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани повреждена ректификационная колонна, как уже ранее подтвердили в местной администрации", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля источники Фокуса сообщили, что ночью беспилотники Службы безопасности Украины атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России, а также один военный аэродром, на территории которого размещались десятки самолетов, системы РЛС и РЭБ. После удачных таких на военных объектах начались пожары и эвакуация персонала.

В России подтвердили атаку беспилотников ВСУ. В частности, в официальном Telegram-канале Минобороны РФ появилось сообщение о том, что средствами ПВО над территорией Краснодарского края было уничтожено и перехвачено шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА было уничтожено над Крымским полуостровом.

В ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. Враг выпустил 34 ракеты, 21 из которых удалось уничтожить. В результате ночной атаки российских оккупационных войск повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В Харьковской области оккупанты ударили ракетой С-300 по территории психбольницы.