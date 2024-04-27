РФ выпустила ночью по Украине 34 ракеты: есть раненые и масштабные разрушения (фото)

В результате ночной атаки российских оккупационных войск повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В Харьковской области оккупанты ударили ракетой С-300 по территории психбольницы.

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В ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. Враг выпустил 34 ракеты, 21 из которых удалось уничтожить. Об этом сообщил Командующий Воздушный сил Украины Николай Олещук.

По его словам враг запустил:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. — рф.);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. — рф.)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. — рф.);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — отметил Олещук.

Украинским силам удалось уничтожить 21 воздушную цель:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

Как эту ночь пережили регионы

В Ивано-Франковской области в результате ракетного удара поврежден объект критической инфраструктуры.

"Возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы. К счастью, обошлось без пострадавших", — отметила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

В Днепропетровской области, по словам главы ОВА Сергея Лысака, силы ПВО уничтожили 13 вражеских ракет, однако без последствий не обошлось.

"В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", — сообщил Лысак.

Он уточнил, что больше всего в эти сутки досталось Никополю, в котором повреждены семь пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание и салон красоты.

Последствия обстрела Никополя Последствия обстрела Никополя Последствия обстрела Никополя

В Харьковской области ночью оккупанты ударили по территории психиатрической больницы. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, россияне выпустили по лечебному учреждению ракету С-300.

"В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина", — подчеркнул Синегубов.

Во Львовской области несколько раз за ночь были слышны звуки воздушной тревоги. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что над областью удалось сбить три крылатые ракеты, однако все же повреждений избежать не удалось.

"К сожалению, есть и попадания. Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушения", — отметил Козицкий.

Он уточнил, что пока информации о жертвах и пострадавших в результате российского ночного обстрела не поступало.

Атаки на энергетические объекты

В пресс-службе ДТЭК заявили, что Россия атаковала четыре тепловые электростанции компании группы ДТЭК. В результате вражеского обстрела серьезно повреждено оборудование предприятий.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

"Есть повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию", — отметил Галущенко.

Сейчас продолжается работа над ликвидацией ночных атак врага.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Вражеские ракеты были замечены в Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях.

Вечером 26 апреля российские войска атаковали Украину крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. Позже оккупанты нанесли удар по Салтовскому району Харькова баллистическим оружием.