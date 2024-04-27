Россия обстреляла Украину крылатыми и аэробаллистическими ракетами: что известно (карта)

ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами, а также аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Позже оккупанты нанесли удар по Салтовскому району Харькова баллистическим оружием.

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Вечером 26 апреля российские войска атаковали Украину крылатыми и аэробаллистическими ракетами. Об опасности для Николаевской области Воздушные сил ВСУ сообщили еще в 22:50 вечера.

Позже в ВСУ сообщили, что три ракеты двигаются в северо-западном направлении. Затем воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Воздушная тревога в Украине

После 23:00 Воздушные силы сообщали, что крылатые ракеты россиян не единожды меняли свой курс. Так, они были замечены в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и других областях.

Уже в 23:31 в ВСУ сообщили об угрозе пуска ракет "Кинжал". Позже стало известно, что аэробаллистическая ракета полетела через Житомирскую область в юго-западном направлении.

После этого в Воздушные силы предупредили об опасности жителей Хмельницкой и Тернопольской областей. В 23:40 в ВСУ сообщили о быстрой цели, которая движется в направлении Винницкой через Черкасскую область.

Удар по Харькову

Отбой воздушной тревоги был объявлен только в 00:00 ночи. Однако уже через полчаса россияне атаковали Харьков и Харьковскую область баллистическими ракетами. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о взрывах в городе.

Уже в 01:01 он написал, что ВС РФ ударили по Салтовскому району Харькова.

"На эту минуту – без пострадавших. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры", — заявил он.

Взрывы в Харькове

Позже мэр Игорь Терехов заявил, что "прилетело" рядом с медицинским учреждением.

"Прилетело рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших — в медучреждении вылетели стекла. Но это предварительная информация", — написал он.

Напомним, в ВСУ показали обезвреженную ракету Х-55СМ. Так, 24 года назад Украина передала РФ ракеты Х-55СМ, которые могут нести ядерный заряд. Во время вторжения Москва использовала эти ракеты, чтобы бить по украинцам.

Также сообщалось, что дипломат США проанализировал удары ВС РФ по украинским городам. По словам поверенного США в ОБСЕ Тимоти Ганвея, ВС РФ повторно атакуют украинских гражданских с применением ракет и авиации, как это они делали в Сирии.