Росія обстріляла Україну крилатими та аеробалістичними ракетами: що відомо (мапа)

ЗС РФ атакували Україну крилатими ракетами, а також аеробалістичними ракетами "Кинджал". Пізніше окупанти завдали удару по Салтівському району Харкова балістичною зброєю.

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Увечері 26 квітня російські війська атакували Україну крилатими та аеробалістичними ракетами. Про небезпеку для Миколаївської області Повітряні сил ЗСУ повідомили ще о 22:50 вечора.

Пізніше в ЗСУ повідомили, що три ракети рухаються в північно-західному напрямку. Потім повітряну тривогу було оголошено по всій території України.

Повітряна тривога в Україні

Після 23:00 Повітряні сили повідомляли, що крилаті ракети росіян неодноразово змінювали свій курс. Так, вони були помічені у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській та інших областях.

Уже о 23:31 у ЗСУ повідомили про загрозу пуску ракет "Кинджал". Пізніше стало відомо, що аеробалістична ракета полетіла через Житомирську область у південно-західному напрямку.

Після цього у Повітряні сили попередили про небезпеку мешканців Хмельницької та Тернопільської областей. О 23:40 у ЗСУ повідомили про швидку ціль, яка рухається в напрямку Вінниччини через Черкаську область.

Удар по Харкову

Відбій повітряної тривоги було оголошено тільки о 00:00 ночі. Однак уже за півгодини росіяни атакували Харків і Харківську область балістичними ракетами. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про вибухи в місті.

Уже о 01:01 він написав, що ЗС РФ вдарили по Салтівському району Харкова.

"На цю хвилину — без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", — заявив він.

Вибухи в Харкові

Пізніше мер Ігор Терехов заявив, що "прилетіло" поряд з медичним закладом.

"Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих — у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація", — написав він.

Нагадаємо, у ЗСУ показали знешкоджену ракету Х-55СМ. Так, 24 роки тому Україна передала РФ ракети Х-55СМ, які можуть нести ядерний заряд. Під час вторгнення Москва використовувала ці ракети, щоб бити по українцях.

Також повідомлялося, що дипломат США проаналізував удари ЗС РФ по українських містах. За словами повіреного США в ОБСЄ Тімоті Ганвея, ЗС РФ повторно атакують українських цивільних із застосуванням ракет і авіації, як це вони робили в Сирії.