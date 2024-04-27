РФ випустила вночі по Україні 34 ракети: є поранені та масштабні руйнування (фото)

Внаслідок нічної атаки російських окупаційних військ пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. У Харківській області окупанти вдарили ракетою С-300 по території психлікарні.

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У ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Ворог випустив 34 ракети, 21 з яких вдалось знищити. Про це повідомив Командувач Повітряний сил України Микола Олещук.

За його словами ворог запустив:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — рф.);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);

8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — зазначив Олещук.

Українським силам вдалось знищити 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

Як цю ніч пережили регіони

В Івано-Франківській області внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

"Виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби. На щастя, обійшлось без постраждалих", — зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

У Дніпропетровській області, за словами голови ОВА Сергія Лисака, сили ППО знищили 13 ворожих ракет, проте без наслідків не минулося.

"У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", — повідомив Лисак.

Він уточнив, що найбільше цієї доби дісталось Нікополю, в якому пошкоджені сім п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля та салон краси.

Наслідки обстрілу Нікополя Наслідки обстрілу Нікополя Наслідки обстрілу Нікополя

У Харківській області вночі окупанти вдарили по території психіатричної лікарні. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни випустили по лікувальній установі ракету С-300.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка", — наголосив Синєгубов.

У Львівській області кілька разів за ніч було чутно звуки повітряної тривоги. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що над областю вдалось збити три крилаті ракети, проте все ж таки пошкоджень уникнути не вдалось.

"На жаль, є і влучання. Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", — зазначив Козицький.

Він уточнив, що наразі інформації про жертв та постраждалих внаслідок російського нічного обстрілу не надходило.

Атаки на енергетичні об'єкти

У пресслужбі ДТЕК заявили, що Росія атакувала чотири теплові електростанції компанії групи ДТЕК. Внаслідок ворожого обстрілу серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що РФ атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

"Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію", — зазначив Галущенко.

Наразі триває робота над ліквідацією нічних атак ворога.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Ворожі ракети були помічені в Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях.

Ввечері 26 квітня російські війська атакували Україну крилатими та гіперзвуковими ракетами. Пізніше окупанти завдали удару по Салтівському району Харкова балістичною зброєю.