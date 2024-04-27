Нічна атака СБУ: дрони уразили склад модулів для ФАБ та КАБ у Краснодарському краї, — ЗМІ

Вночі дрони СБУ атакували кілька стратегічних об'єктів у Краснодарському краї, серед яких були військовий аеродром та НПЗ. Аналітики розпізнали на опублікованих кадрах модулі управління та корекції для авіабомб (УМПК) та припустили, що українські безпілотники влучили у склад з ними.

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Внаслідок вдалої атаки українських дронів, здійсненої у ніч з 26 на 27 квітня, на території військового аеродрому "Кущевська" пошкоджено військові літаки, які там розташовувались. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA з посиланням на власні джерела у спецслужбах РФ.

"Джерела ASTRA в екстрених службах регіону підтвердили, що внаслідок атаки на військовий аеродром у Кущевській пошкоджено літаки, їхню кількість і ступінь пошкоджень встановлюють", — йдеться у повідомленні.

Крім того, видання опублікувало відео з наслідками атаки українських безпілотників.

Аналітики порталу Militarnyi розпізнали на опублікованих кадрах модулі управління та корекції для авіабомб (УМПК). Журналісти припустили, що присутність на відео згорілих та пошкоджених модулів свідчить, що українські дрони влучили в їх склад на аеродромі "Кущевська" Краснодарського краю.

Як пише Militarnyi, бомби з УМПК – це один з основних засобів ураження російської тактичної авіації на сучасному етапі російсько-української війни.

Російські бомбардувальники та винищувачі можуть скидати свої бомби з УМПК на відстані 40—50 км від лінії фронту. За таких умов сьогодні ворожі літаки майже невразливі для українських засобів ППО чи винищувальної авіації.

Крім того, канал ASTRA повідомив, що внаслідок атаки БпЛА на Ільський НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено установку АТ-1.

"Внаслідок атаки БПЛА на НПЗ ТОВ "Слов'янськ ЕКО" в Слов'янську-на-Кубані пошкоджено ректифікаційну колону, як уже раніше підтвердили в місцевій адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня джерела Фокусу повідомили, що вночі безпілотники Служби безпеки України атакували одразу два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії, а також один військовий аеродром, на території якого розміщувалися десятки літаків, системи РЛС та РЕБ. Після вдалих така на військових об'єктах почалися пожежі та евакуація персоналу.

У Росії підтвердили атаку безпілотників ЗСУ. Зокрема, в офіційному Telegram-каналі Міноборони РФ з'явилося повідомлення про те, що засобами ППО над територією Краснодарського краю було знищено та перехоплено шістдесят шість українських БПЛА, ще два БПЛА було знищено над Кримським півостровом.

У ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Ворог випустив 34 ракети, 21 з яких вдалось знищити. Внаслідок нічної атаки російських окупаційних військ пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. У Харківській області окупанти вдарили ракетою С-300 по території психлікарні.