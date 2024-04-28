17 БпЛА атакували 4 регіони РФ: у Калузькій області дрони "впали" біля нафтобази (відео)

Оборонне відомство Росії запевнило в успішній роботі сил ППО по дронах, які запустила Україна. Найбільше БпЛА "збили" над територією Брянської області.

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У ніч на неділю, 28 квітня, чотири російські області були атаковані безпілотниками. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що засоби ППО нібито перехопили і знищили 17 українських дронів.

Зокрема, сили протиповітряної оборони збили:

9 БпЛА над територією Брянської області;

3 БпЛА над територією Курської області;

2 БпЛА над територією Білгородської області;

3 БпЛА над територією Калузької області.

З вечора суботи губернатор області Олександр Богомаз заявив про "успішну" роботу ППО. Один безпілотник нібито був знищений над Стародубським муніципальним округом, три над Вигоничським районом і один над Трубчевським. Уже після півночі Богомаз відзвітував про збиття двох безпілотних літальних апаратів над Севським районом. За 20 хвилин запевнив, що ППО Міноборони РФ там же приземлила ще два дрони.

У соцмережі Х користувачі писали про "приліт" по електростанції.

У районі нафтобази в місті Людиново Калузької області впали три дрони, повідомив губернатор регіону Владислав Шапша.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 квітня, дрони уразили склад модулів для ФАБ та КАБ у Краснодарському краї. Міноборони РФ заявило про знищення 66 безпілотників.

У Слов'янську-на-Кубані після нальоту десятка безпілотників перестав працювати нафтопереробний завод.