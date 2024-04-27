НПЗ, завод і аеродром: українські БПЛА масово атакували Краснодарський край (фото, відео)

Міністерство оборони РФ традиційно відзвітувало про "успішну" роботу систем ППО. Відомство заявило про знищення 66 безпілотників у небі над Краснодарським краєм, але в ранковому зведенні не уточнювали факт удару БПЛА по військовому аеродрому і НПЗ.

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Дрони СБУ вночі атакували військовий аеродром і два НПЗ у Краснодарському краї. Про це повідомило Міністерство енергетики України у своєму офіційному Telegram-каналі в суботу, 27 квітня.

Попередньо, ударів було завдано по НПЗ "Слов'янськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа.

З відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БпЛА.

Дрони СБУ масово атакували важливі для росіян об'єкти в Краснодарському краї Дрони СБУ масово атакували важливі для росіян об'єкти в Краснодарському краї

Зі свого боку джерела Фокусу в спецслужбах стверджують, що ніч на суботу стала "вибуховою" для росіян. Зокрема, дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевська", а також нафтопереробні заводи Ільський і Слов'янський.

На території аеродрому розміщувалися десятки літаків, системи РЛС і РЕБ. Після влучень на стратегічних об'єктах росіян почалися пожежі та евакуація персоналу.

У Росії також підтвердили атаку безпілотників ЗСУ. Зокрема, в офіційному Telegram-каналі Міноборони РФ з'явилося повідомлення про те, що засобами ППО над територією Краснодарського краю було знищено та перехоплено шістдесят шість українських БПЛА, ще два БПЛА було знищено над Кримським півостровом.

Зазначимо, що про атаковані українськими безпілотниками об'єкти на території РФ відомо таке:

"Слов'янськ ЕКО" — це нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. Займається виробництвом і реалізацією нафтопродуктів на російському та міжнародних ринках. Загалом було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону. Пошкоджень зазнали ректифікаційна колона і сепаративна установка. Сталося загоряння на площі 5 м2. Директор із комплексної безпеки групи компаній Слов'янськ ЕКО Е. Труднєв повідомив, що після атаки БПЛА НПЗ частково призупинив роботу.

Ільський НПЗ імені О. О. Шамара — це нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу. Здійснює діяльність із приймання, зберігання та перероблення вуглеводневої сировини, а також відвантаження готової продукції авто- і залізничним транспортом. Дрони-камікадзе ЗСУ завдали удару приблизно о 4 годині ранку — вибухи не припинялися понад 30 хвилин. Спрацювали система ППО і засоби РЕБ.

Кущевська — військовий аеродром, розташований на околиці станиці Кущевська в Краснодарському краї. Дислокується 195-а навчальна авіабаза другого розряду на різнорідній техніці (Су-27, МіГ-29, L-39), раніше був 797-й навчальний авіаційний полк в/ч 19104 від Краснодарського вищого військового авіаційного училища.

Нагадаємо, дещо раніше в ISW оцінили вплив атак БПЛА і повеней на НПЗ у Росії. За даними аналітиків, майбутні атаки безпілотників на ворожі об'єкти можуть вивести з ладу ще більшу кількість підприємств. Обсяг перероблених барелів продовжує скорочуватися, як показала статистика.

А в середині квітня ЗМІ писали про те, що Росія швидко відновлює НПЗ, виведені з ладу ударами БПЛА. За інформацією журналістів, зараз у Росії простоюють приблизно 10% нафтопереробних потужностей, що на 4% менше, ніж наприкінці березня.