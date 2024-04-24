БПЛА вночі атакували РФ: в одному з регіонів спалахнув НПЗ, деталі (відео)

Російська влада звинуватила Україну в атаці, зазначивши, що комплекси ППО працювали по повітряних цілях. Очевидці стверджують, що під час атаки пролунали щонайменше 4-5 вибухів.

Related video

У Смоленській області паливо-енергетичні об'єкти нібито зазнали ударів безпілотників. Губернатор Василь Анохін у Telegram повідомив подробиці.

Він звинуватив Україну в атаці, зазначивши, що комплекси ППО військ РФ вели боротьбу з повітряними цілями.

Важливо

"Спрацювала ППО": влада Бєлгорода повідомила про атаку дронів на місто та область (фото)

Посадовець припустив, що внаслідок атаки по цивільних паливно-енергетичних об'єктах відбулося займання. Співробітники МНС на місці ліквідовують наслідки на території Смоленського та Ярцевського районів.

"Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці", — йдеться в дописі.

Місцеві мешканці, за інформацією ASTRA, повідомляють, що горить НПЗ в районі сіл Пригірське та Роздорове. Очевидці публікують відео, заявляючи про щонайменше 4-5 вибухів.

У Липецькій області безпілотник упав на території промислового об'єкта, але губернатор замовчує наслідки атаки.

Губернатор регіону Ігор Артамонов у Telegram заявив про те, що Україна вчинила спробу завдати удару по інфраструктурі в промисловій зоні Липецька. Влада вирішила не вмикати системи оповіщення в місті. Евакуація населення була проведена тільки на території падіння БПЛА.

Нагадаємо, 24 квітня внаслідок удару військ РФ по Шевченківському району Харкова постраждали двоє чоловіків віком 33 та 53 років. Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, останнім часом відбуваються хаотичні обстріли міста. Окупанти б'ють переважно по житлових районах.